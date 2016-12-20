"Старт" вернет "Авиаагрегату" 77 млн руб. по досудебному соглашению

Акционерное общество "Авиаагрегат" заключило досудебное соглашение с АО "НПП "Старт" им. А.И.Яскина", сообщает РИА Федерал Пресс.

Предметом спора стал размер убытков, причиненных АО "Авиаагрегат" в связи с ненадлежащим исполнением АО "НПП "Старт" им. А.И.Яскина" обязательств по договору №АА-251/2014/4-2014/П-36. Убытки составили 77 млн рублей.

С учетом договоренностей "Старт" обязался выплатить "Авиаагрегату" указанную сумму.