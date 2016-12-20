В регионе изучат потенциал приграничного сотрудничества с Казахстаном

Фонд "Мастерская евразийских идей" (Саратов) приступает к реализации социально-значимого проекта "Межрегиональное взаимодействие приграничных территорий России и Казахстана в контексте евразийской интеграции (на примерах Саратовской области, Самарской области, Волгоградской области и Западно-Казахстанской области РК)".

Научно-исследовательская структура Фонд поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" в кооперации с Информационно-аналитическим центром "Евразия-Поволжье" начинает серию социологических исследований в приграничье. Цель сбора социологического материала и его экспертного изучения - получение данных о социальных ожиданиях населения от функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Для приграничной Самарской области значимость данных исследований заключается в том, что именно в приграничье сосредоточен наибольший потенциал экономического и социального взаимодействия между Россией и Казахстаном. Это факт обусловлен объективными предпосылками. Приграничные регионы всегда были важной составляющей в развитии двустороннего сотрудничества, но их роль и значение существенно повышаются в контексте создания ЕАЭС", - отмечают в фонде.

Проект подразумевает анализ социального измерения евразийской интеграции в рамках ЕАЭС на основе уникальной авторской социологической и политологической методики. Предполагается, что реализация проекта позволит определить, насколько успешно функционирует ЕАЭС, выявить проблемные стороны его работы, определить текущее состояние имиджа интеграционной организации с присущими ей стереотипами общественного восприятия и выработать рекомендации для органов власти стран-членов ЕАЭС, позволяющих оптимизировать процесс евразийской интеграции в самых разных сферах - от экономической до социальной.

Серия социологических опросов, экспертных интервью выявит самые проблемные стороны евразийской интеграции в контексте восприятия населения России и Казахстана - что укажет властям двух стран на векторы оптимизации дальнейшего развития ЕАЭС с тем, чтобы организация наиболее полно отвечала социальным запросам народов государств.

При этом исследования продолжат успешно реализованный в 2015 г. проект "Социальное измерение евразийской интеграции", когда были получены первые данные об осведомленности и ожиданиях приграничных районов Саратовской области от вступления в силу соглашений по созданию ЕАЭС, обнародованные в одноименной монографии.

Напомним, итоги прежнего проекта продемонстрировали низкую осведомленность населения о Евразийском экономическом союзе. Так, например, 33% опрошенных признались, что впервые слышат об объединении. Что-то слышали, но не осведомлены подробно 40%. И только 26% респондентов с уверенностью сказали о том, что им хорошо известно о ЕАЭС. Достаточно низко оценивались результаты работы Союза. Большинство респондентов (39%) считало, что некоторые результаты деятельности организации есть, но их слишком мало.

При этом две трети опрошенных (58%) считали, что ЕАЭС все-таки станет влиятельным международным объединением в ближайшие 10 лет.

Новый проект рассчитан на использование проверенной методики и соответствующей анкеты ВЦИОМ, при этом будет значительно расширена география проекта за счет Самарской, Волгоградской и Западно-Казахстанской областей. Кроме того, планируется апробация промежуточных результатов исследований на экспертных встречах в Волгограде и Самаре, а также подведение итогов исследования на III Международном Форуме "Контуры Евразии: теория и практика развития региона" в Саратове.

"При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом".