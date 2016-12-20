В регионе изучат потенциал приграничного сотрудничества с Казахстаном

Фонд "Мастерская евразийских идей" (Саратов) приступает к реализации социально-значимого проекта "Межрегиональное взаимодействие приграничных территорий России и Казахстана в контексте евразийской интеграции (на примерах Саратовской области, Самарской области, Волгоградской области и Западно-Казахстанской области РК)".
Научно-исследовательская структура Фонд поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" в кооперации с Информационно-аналитическим центром "Евразия-Поволжье" начинает серию социологических исследований в приграничье. Цель сбора социологического материала и его экспертного изучения - получение данных о социальных ожиданиях населения от функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Для приграничной Самарской области значимость данных исследований заключается в том, что именно в приграничье сосредоточен наибольший потенциал экономического и социального взаимодействия между Россией и Казахстаном. Это факт обусловлен объективными предпосылками. Приграничные регионы всегда были важной составляющей в развитии двустороннего сотрудничества, но их роль и значение существенно повышаются в контексте создания ЕАЭС", - отмечают в фонде.
Проект подразумевает анализ социального измерения евразийской интеграции в рамках ЕАЭС на основе уникальной авторской социологической и политологической методики. Предполагается, что реализация проекта позволит определить, насколько успешно функционирует ЕАЭС, выявить проблемные стороны его работы, определить текущее состояние имиджа интеграционной организации с присущими ей стереотипами общественного восприятия и выработать рекомендации для органов власти стран-членов ЕАЭС, позволяющих оптимизировать процесс евразийской интеграции в самых разных сферах - от экономической до социальной.
Серия социологических опросов, экспертных интервью выявит самые проблемные стороны евразийской интеграции в контексте восприятия населения России и Казахстана - что укажет властям двух стран на векторы оптимизации дальнейшего развития ЕАЭС с тем, чтобы организация наиболее полно отвечала социальным запросам народов государств.
При этом исследования продолжат успешно реализованный в 2015 г. проект "Социальное измерение евразийской интеграции", когда были получены первые данные об осведомленности и ожиданиях приграничных районов Саратовской области от вступления в силу соглашений по созданию ЕАЭС, обнародованные в одноименной монографии.
Напомним, итоги прежнего проекта продемонстрировали низкую осведомленность населения о Евразийском экономическом союзе. Так, например, 33% опрошенных признались, что впервые слышат об объединении. Что-то слышали, но не осведомлены подробно 40%. И только 26% респондентов с уверенностью сказали о том, что им хорошо известно о ЕАЭС. Достаточно низко оценивались результаты работы Союза. Большинство респондентов (39%) считало, что некоторые результаты деятельности организации есть, но их слишком мало.
При этом две трети опрошенных (58%) считали, что ЕАЭС все-таки станет влиятельным международным объединением в ближайшие 10 лет.
Новый проект рассчитан на использование проверенной методики и соответствующей анкеты ВЦИОМ, при этом будет значительно расширена география проекта за счет Самарской, Волгоградской и Западно-Казахстанской областей. Кроме того, планируется апробация промежуточных результатов исследований на экспертных встречах в Волгограде и Самаре, а также подведение итогов исследования на III Международном Форуме "Контуры Евразии: теория и практика развития региона" в Саратове.
"При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом".
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...