В Камышлинском районе найден труп обнаженной женщины

Днем 19 декабря в доме на ул. Казанской с. Татарский Байтуган Камышлинского района обнаружен труп 55-летней женщины.
По данным источника в правоохранительных органах, погибшая была раздета, с глубокой раной в районе промежности, кроме того, эксперты обнаружили тяжелую травму головы. На данный момент известно, что при жизни женщина злоупотребляла спиртным.
В деле уже есть подозреваемый - судимый за побои и воровство 33-летний безработный мужчина.
Уголовное дело пока не возбуждено, ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))