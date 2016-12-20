В Камышлинском районе найден труп обнаженной женщины

Днем 19 декабря в доме на ул. Казанской с. Татарский Байтуган Камышлинского района обнаружен труп 55-летней женщины.

По данным источника в правоохранительных органах, погибшая была раздета, с глубокой раной в районе промежности, кроме того, эксперты обнаружили тяжелую травму головы. На данный момент известно, что при жизни женщина злоупотребляла спиртным.

В деле уже есть подозреваемый - судимый за побои и воровство 33-летний безработный мужчина.

Уголовное дело пока не возбуждено, ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.