Новым начальником Куйбышевской железной дороги назначен Рашид Сайбаталов

Во вторник, 20 декабря, коллективу Куйбышевской железной дороги был представлен новый начальник. Им стал Рашид Сайбаталов.
Ранее с 2011 г. он занимал должность первого заместителя начальника Центральной дирекции управления движением ОАО "РЖД".
В компании работает система ротации кадров, у Сергея Соложенкина закончился контракт и он направлен на другую работу — будет управлять всей сетью организации движения.
"Рашид Сайбаталов долго работал в управлении движением, это достойный руководитель, и я надеюсь, что что он прекрасно справится с новой должностью", — отметил первый вице-президент ОАО "РЖД" Анатолий Краснощек.
Рашид Сайбаталов рассказал, какие задачи он намерен решать в первую очередь.
"Куйбышевская железная дорога — это прежде всего дорога погрузочная, дорога наливная, поэтому наша первоочередная задача — улучшить технологию организации местной работы, отработать совместно с грузоотправителями вопросы повышения объемов погрузки, четко вписаться в транзитный коридор Кузбасс-Юг и перевезти максимальные объемы в этом направлении. Кроме того. Наша задача максимально оттянуть на себя поток грузоперевозок, который идет по направлению Кузбасс-Северо-Запад. Если будет объем работы, то будет и право на расходы, сможем развивать социальную инфраструктуру и повышать заработную плату", — отметил он.
В числе одной из важнейших задач Рашид Сайбаталов назвал подготовку к чемпионату мира по футболу-2018.
"ЧМ — очень важная задача, мы обязаны организовать логистику, обеспечить перевозку большого количества людей в короткий промежуток времени, и на матчи, и с матчей. Конечно. К этому нужно готовиться. Я имею опыт организации такой работы во время подготовки к Олимпиаде в Сочи, думаю, что и в Самаре с этой задачей успешно справимся. Остальные текущие вопросы — взаимодействие с субъектами РФ, работа над улучшением инфраструктуры, подвижного состава — будем решать в плановом рабочем порядке", - подчеркнул он.
Рашид Сайбаталов родился 19 декабря 1966 г. в г. Чусовой Пермской области.
В 1989 г. окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте". В 2006 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности "экономика и управление на предприятиях машиностроения".
Трудовую деятельность начал в 1984 г. учеником оператора технической конторы станции Чусовская Свердловской железной дороги. После окончания ВУЗа с 1989 г. по 2011 г. работал заместителем начальника станции, начальником станции, начальником отдела перевозок — заместителем начальника Пермского отделения Свердловской железной дороги, первым заместителем начальника и начальником Пермского отделения Свердловской железной дороги, начальником службы перевозок Свердловской железной дороги, заместителем начальника Свердловской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" по перевозкам, начальником Свердловской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО "РЖД". С июня 2011 г. — первый заместитель начальника Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО "РЖД".
В декабре 2016 г. назначен начальником Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД".
Награжден знаком "Почетный железнодорожник ОАО "Российские железные дороги", имеет степень MBA