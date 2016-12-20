Экс-гендиректор "Монтэка" получила четыре года колонии

Во вторник, 20 декабря, в Самарском райсуде Самары завершилось оглашение приговора по делу дольщиков "Монтэк".

Бывшего руководителя строительной организации — 63-летнюю Валентину Бочарову признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Она арестована в зале суда.

По словам ее адвоката Ларисы Азаровой, исходя из позиции осужденной, которая вину в хищении денег дольщиков не признает, основания для обжалования приговора имеются. Решение на этот счет будет принято после получения решения суда на руки и его изучения.

Суд признал факт хищения на основании того, что Бочарова перечислила более 41 млн руб. аффилированным ей ООО на цели, не связанные с исполнением условий договора с дольщиками.

Например, на эти деньги велось строительство гостевого дома на Заводском шоссе и коттеджа на 9-й просеке. По словам Бочаровой, вкладывая средства в гостевой дом, она таким способом хотела защитить деньги соинвесторов от инфляции. Однако при банкротстве недостроенную гостиницу, чья балансовая стоимость была около 50 млн руб., сначала выставили на торги за 200 млн руб., но смогли продать только за 22 млн рублей.