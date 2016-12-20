Экс-гендиректор "Монтэка" получила четыре года колонии

Во вторник, 20 декабря, в Самарском райсуде Самары завершилось оглашение приговора по делу дольщиков "Монтэк".
Бывшего руководителя строительной организации — 63-летнюю Валентину Бочарову признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Она арестована в зале суда.
По словам ее адвоката Ларисы Азаровой, исходя из позиции осужденной, которая вину в хищении денег дольщиков не признает, основания для обжалования приговора имеются. Решение на этот счет будет принято после получения решения суда на руки и его изучения.
Суд признал факт хищения на основании того, что Бочарова перечислила более 41 млн руб. аффилированным ей ООО на цели, не связанные с исполнением условий договора с дольщиками.
Например, на эти деньги велось строительство гостевого дома на Заводском шоссе и коттеджа на 9-й просеке. По словам Бочаровой, вкладывая средства в гостевой дом, она таким способом хотела защитить деньги соинвесторов от инфляции. Однако при банкротстве недостроенную гостиницу, чья балансовая стоимость была около 50 млн руб., сначала выставили на торги за 200 млн руб., но смогли продать только за 22 млн рублей.
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ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев
Ага. В клетку и по улицам прокатить как местную достопримечательность?