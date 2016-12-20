Потребительские кредиты Сбербанка стали доступнее

В Сбербанке продолжается новогодняя акция со сниженной ставкой для потребительского кредита. До 31 января банк предлагает клиентам потребительский кредит по сниженным фиксированным процентным ставкам. Дисконт по сравнению со ставками базовой линейки составляет до 7 п. п.

Ставки одинаковы для всех категорий заемщиков. Процентные ставки в рамках акции "Одобряем мечты!" по "Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц" составляют 13,9% и 15,9% годовых в рублях, по "Потребительскому кредиту без обеспечения" — 14,9% и 16,9% годовых в рублях. По "Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов" ставки составляют 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях после подтверждения.

Вместе со снижением ставок упростился и процесс получения кредита. Новые клиенты могут оформить заявление в офисах банка. Пакет документов минимален: паспорт, справка о доходах и справка с места работы. Клиентам, которые получают зарплату на карту Сбербанка, достаточно только паспорта. Пользователи "Сбербанк Онлайн" могут подать заявку с сайта в разделе "Кредиты". С подробными условиями и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru.

В Поволжском банке отмечают, что спрос на потребительские кредиты вырос в преддверии новогодних праздников. С кредитом со сниженной ставкой сделать запоминающийся и нужный подарок близким и друзьям становится намного проще.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

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