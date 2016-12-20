Начальник ОСБ тольяттинской полиции погиб в ДТП при столкновении с автобусом

Стали известны обстоятельства гибели начальника отдела собственной безопасности полиции по Тольятти Эдуарда Зака.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области, в ночь с 18 на 19 декабря, в 0:50, на 791 км трассы М-5, в 3 км от пос. Николаевка Николаевского района 46-летний водитель Chevrolet Niva, по предварительным данным, в условиях гололеда не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Neoplan.

В результате аварии водитель Chevrolet Niva - Эдуард Зак - погиб, а 43-летняя пассажирка автомобиля отказалась от обращения в медицинское учреждение. Легкую травму получил 53-летний пассажир автобуса, которого после оказания медпомощи отпустили из лечебного учреждения.

Сейчас по факту ДТП ведется проверка. Назначен ряд экспертиз.

"В ходе установления обстоятельств случившегося выяснено, что Chevrolet Niva управлял сотрудник органов внутренних дел, находившийся в отпуске", - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Ульяновской области.