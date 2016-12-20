Начальник ОСБ тольяттинской полиции погиб в ДТП при столкновении с автобусом

Стали известны обстоятельства гибели начальника отдела собственной безопасности полиции по Тольятти Эдуарда Зака.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области, в ночь с 18 на 19 декабря, в 0:50, на 791 км трассы М-5, в 3 км от пос. Николаевка Николаевского района 46-летний водитель Chevrolet Niva, по предварительным данным, в условиях гололеда не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Neoplan.
В результате аварии водитель Chevrolet Niva - Эдуард Зак - погиб, а 43-летняя пассажирка автомобиля отказалась от обращения в медицинское учреждение. Легкую травму получил 53-летний пассажир автобуса, которого после оказания медпомощи отпустили из лечебного учреждения.
Сейчас по факту ДТП ведется проверка. Назначен ряд экспертиз.
"В ходе установления обстоятельств случившегося выяснено, что Chevrolet Niva управлял сотрудник органов внутренних дел, находившийся в отпуске", - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Ульяновской области.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был