Дата-центр "Жигулевской долины" прошел сертификацию TIER III Facility Uptime Institute

Центр технического обеспечения технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" получил сертификат Института аттестации уровня работоспособности (Uptime Institute), сообщила пресс-служба мэрии Тольятти.
ЦТО технопарка соответствует категории построенного объекта TIER III Facility.
Это седьмой объект в России, подтвержденный таким высоким уровнем, и первый за пределами Москвы и Московской области.
Центр технического обеспечения представляет собой современный дата-центр, включающий в себя шесть машинных залов общей площадью 843 кв. м и вмещающий 326 стоек мощностью до 20 кВт каждая.
Как отмечается в релизе, одним из важнейших достоинств ЦТО "Жигулевской долины" является высокий уровень отказоустойчивости, позволяющий проводить ремонтно-профилактические работы без остановки работы объекта.
Uptime Institute разработал стандарты Tier-классификации для оценки возможностей дата-центров с точки зрения времени безотказной работы. Уровни Tier (I-IV) прогрессирующие, то есть каждый новый уровень включает в себя требования, предъявляемые к предыдущим. В частности, Tier III: параллельный ремонт. Дата-центр Tier III не требует остановок для технического обслуживания и ремонта. Резервный канал электроснабжения и охлаждения добавляется к критически важным компонентам Tier II, поэтому каждый элемент, необходимый для поддержки ИТ-процесса, может быть отключен и отремонтирован без влияния на работу дата-центра.