16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Олег Машковцев принял участие в конференции поставщиков ПАО "АвтоВАЗ" Алексей Кошарский: "Региональный банк всегда ближе к клиенту" Виктор Сурков вдвое поднял аренду в ТРК "Космпорт" АвтоВАЗ провел конференцию поставщиков предприятия Почему производители молока предпочитают растительные жиры натуральным

Экономика и бизнес

Дата-центр "Жигулевской долины" прошел сертификацию TIER III Facility Uptime Institute

ТОЛЬЯТТИ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 83
Версия для печати

Центр технического обеспечения технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" получил сертификат Института аттестации уровня работоспособности (Uptime Institute), сообщила пресс-служба мэрии Тольятти.

ЦТО технопарка соответствует категории построенного объекта TIER III Facility.

Это седьмой объект в России, подтвержденный таким высоким уровнем, и первый за пределами Москвы и Московской области.

Центр технического обеспечения представляет собой современный дата-центр, включающий в себя шесть машинных залов общей площадью 843 кв. м и вмещающий 326 стоек мощностью до 20 кВт каждая.

Как отмечается в релизе, одним из важнейших достоинств ЦТО "Жигулевской долины" является высокий уровень отказоустойчивости, позволяющий проводить ремонтно-профилактические работы без остановки работы объекта.

Uptime Institute разработал стандарты Tier-классификации для оценки возможностей дата-центров с точки зрения времени безотказной работы. Уровни Tier (I-IV) прогрессирующие, то есть каждый новый уровень включает в себя требования, предъявляемые к предыдущим. В частности, Tier III: параллельный ремонт. Дата-центр Tier III не требует остановок для технического обслуживания и ремонта. Резервный канал электроснабжения и охлаждения добавляется к критически важным компонентам Tier II, поэтому каждый элемент, необходимый для поддержки ИТ-процесса, может быть отключен и отремонтирован без влияния на работу дата-центра.

Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

ТЭК&Химия №6

АПК&Пищепром №10

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Пётр Фескин 15 декабря 2016 14:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:27 Группа "Виктор и Ко" добилась регистрации пристроя к ТЦ "МегаСити"

Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:25 Утвердили планировку территории тренировочной площадки к ЧМ в районе "Русской охоты"

Видно откуда ушки растут.

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:23 Казанский "Унистрой" в 2017 г. начнет строить ЖК в районе ул. М. Горького

Надеюсь не высотки в духе Баранникова?

Фото на сайте

Фонд “Навстречу переменам” выбрал лучшие детские проекты в сфере социального предпринимательства

Фонд “Навстречу переменам” выбрал лучшие детские проекты в сфере социального предпринимательства

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Студенты СамГТУ осмотрели строящийся тоннель под проспектом Кирова

Студенты СамГТУ осмотрели строящийся тоннель под проспектом Кирова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1