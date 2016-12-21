Дата-центр "Жигулевской долины" прошел сертификацию TIER III Facility Uptime Institute

Центр технического обеспечения технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" получил сертификат Института аттестации уровня работоспособности (Uptime Institute), сообщила пресс-служба мэрии Тольятти.

ЦТО технопарка соответствует категории построенного объекта TIER III Facility.

Это седьмой объект в России, подтвержденный таким высоким уровнем, и первый за пределами Москвы и Московской области.

Центр технического обеспечения представляет собой современный дата-центр, включающий в себя шесть машинных залов общей площадью 843 кв. м и вмещающий 326 стоек мощностью до 20 кВт каждая.

Как отмечается в релизе, одним из важнейших достоинств ЦТО "Жигулевской долины" является высокий уровень отказоустойчивости, позволяющий проводить ремонтно-профилактические работы без остановки работы объекта.