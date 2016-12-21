В Самаре мужчина упал с четвертого этажа жилого дома

Во вторник, 20 декабря, примерно в 6:50, по предварительным данным, с четвертого этажа дома на ул. Аэродромной в Самаре упал нетрезвый 34-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

У пострадавшего были признаки травм. Для него вызвали "скорую". Врачи городской службы "03" прибыли по указанному адресу оперативно, но пострадавший отказался от поездки в стационар.