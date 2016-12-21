Тольяттинские власти целенаправленно формируют благоприятную предпринимательскую среду

Бизнес-сообщество Тольятти может рассчитывать на всестороннюю поддержку муниципалитета.

15 декабря в МАУ "ДКиТ" прошел большой городской форум "ТОР - новые возможности для бизнеса в Тольятти". Мероприятие было организовано мэрией г.о. Тольятти и Агентством экономического развития и стало еще одним важным этапом в реализации проекта масштабного преобразования города и модернизации его экономики.

Напомним, программа перспективного развития была разработана управленческой командой во главе с мэром Сергеем Андреевым и определяет несколько приоритетных направлений. Среди них - создание национального инжинирингового центра, формирование новой образовательной системы, развитие городской среды, а также усиление позиций малого и среднего бизнеса. При этом ключевым механизмом для реализации проекта служат возможности, которые предоставляет предпринимательскому сообществу присвоенный Тольятти статус Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Для того чтобы подробно рассказать о них, а также детально разъяснить механизм функционирования ТОР, порядок присвоения статуса резидента и особенности налогообложения, комплексно представить все доступные бизнесу меры поддержки, и был организован общегородской форум.

Не упустить шанс

"Присвоение Тольятти статуса территории опережающего развития, без сомнения, можно считать главным событием 2016 года, - уверен мэр Тольятти Сергей Андреев. - Прежде всего потому, что перед городом открылись уникальные возможности для развития, причем не только в индустриальной сфере. Мир меняется очень стремительно, а приоритеты все больше смещаются в сектор разработок, изобретений, инноваций, новых продуктов. Сегодня благополучно живет тот, кто зарабатывает головой. Поэтому очень важно, чтобы Тольятти тоже двигался в этом направлении".

Форум ТОР. Мэр Тольятти Сергей Андреев

"Важно понимать, что комплексное развитие города, прежде всего, зависит от того, насколько эффективно мы сможем использовать предоставленный механизм государственной поддержки для перезагрузки экономики, - подчеркнул руководитель департамента экономического развития мэрии Дмитрий Богданов. - Если мы будем стремиться к тому, чтобы Тольятти действительно стал территорией опережающего развития, а не просто носил такой статус, то нам предстоит довольно большая работа. И не только в части нормативного обеспечения и разработки инструментария, но и с точки зрения взаимодействия с бизнесом и городским сообществом".

Форум, посвященный созданию в Тольятти территории опережающего развития, вызвал у тольяттинцев большой интерес, и в залах ДКиТ не было свободных мест. Участие в мероприятии приняли представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, различных фондов и институтов развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, профессиональных бизнес-сообществ и объединений, а также потенциальные инвесторы и резиденты. Уже сейчас экономический блок мэрии, для которого работа по присвоению городу статуса ТОР и подготовке программы перспективного развития стала одним из главных направлений деятельности в 2016 году, ведет активную предварительную работу с несколькими десятками компаний, готовых стать резидентами ТОР. Invest.tgl.ru

Помнят о настоящем

При этом, как подчеркивают в мэрии, параллельно с серьезной работой на перспективу и реализацией таких крупных проектов, как создание Национального инжинирингового центра, формирование образовательного лифта и развитие городской среды, очень важно оказывать все возможное содействие и поддержку действующему малому бизнесу Тольятти. Для этого в городе уже несколько лет действует специальная муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства. Она предусматривает предоставление субъектам малого и среднего бизнеса различных видов поддержки. В частности, тольяттинские предприниматели могут получить финансовую помощь муниципалитета на создание или развитие своего бизнеса. В 2016 году на предоставление субсидий из городского бюджета было выделено более 30 млн рублей.

Вручение сертификатов предпринимателям

"Среди начинающих предпринимателей проводился конкурс на возмещение затрат по приобретению основных средств. Сумма компенсации составляла 85% от понесенных расходов. Молодые компании могли получить до 500 тыс. рублей, - напомнил руководитель департамента экономического развития Дмитрий Богданов. - Действующие предприятия и организации могли принять участие в конкурсе на возмещение затрат по модернизации производства. Сумма компенсации для них была определена в размере 50% от понесенных расходов. Максимальный объем финансовой поддержки составлял 2 млн рублей".

Предприниматели проявили к конкурсам большой интерес. Для участия в них было заявлено более 100 проектов, и далеко не все, кто хотел, смогли получить субсидии. "Однако все самые интересные проекты получили поддержку городских властей", - отметил глава департамента экономического развития. Всего по итогам двух конкурсов в число победителей вошли 34 компании из самых разных сфер деятельности. Важно отметить, что благодаря финансовой поддержке муниципалитета ими было создано более 200 новых рабочих мест.

Держат высокую планку

Помимо финансовой помощи, в рамках действующей муниципальной программы представители малого и среднего бизнеса Тольятти также могут получить имущественную поддержку, образовательную и консультативную помощь. Ведущую роль в этой работе вот уже несколько лет играет Агентство экономического развития. Под управлением муниципального учреждения успешно функционирует городской бизнес-инкубатор. Сейчас его резидентами являются 50 компаний, которыми создано 230 рабочих мест. Право на льготную аренду офисных площадей они получили в серьезной конкурентной борьбе. Всего в 2016 году было проведено четыре конкурса, во время которых на каждое место претендовало по две-три компании. В результате состав резидентов бизнес-инкубатора обновился на 70%.

Дмитрий Иванов перед слушателями программы повышения квалификации инженерных кадров в Бизнес-инкубаторе Тольятти

"Многие из наших выпускников стали довольно успешными устойчивыми компаниями, - отмечают в Агентстве экономического развития. - Среди них компания "Soft design", которая занимается разработкой мобильных игровых приложений и уже имеет имя на мировом рынке. Или ООО "СМТ", разработавшее установку для сварки разнородных металлов. Сейчас компания имеет собственное производство, неоднократно становилась победителем конкурсов Фонда содействия инновациям и активно сотрудничает с одним из ведущих предприятий региональной космической отрасли - НПО "Энергия".

Оказывают реальную помощь

Управление бизнес-инкубатором и работа с резидентами далеко не единственное направление деятельности Агентства экономического развития. Силами его специалистов здесь создан настоящий центр поддержки предпринимательства. На территории Агентства открыты и постоянно действуют представительства всех основных региональных и городских институтов развития малого и среднего бизнеса. В том числе муниципальный фонд микрофинансирования "Бизнес-Гарант", гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области (ГФСО) и Самарский областной фонд микрофинансирования (МикроФин), а также общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ. Однако приоритетом в деятельности АЭР остается образовательная и консультативная работа.

Все заинтересованные в создании или развитии своего дела тольяттинцы могут получить здесь профессиональные консультации специалистов в бухгалтерской и юридической отраслях, налогообложении, узнать о действующих инструментах поддержки предпринимательства. В 2016 году этой возможностью воспользовалось более 1,5 тыс. человек. Еще более 340 человек стали участниками различных образовательных программ, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Так, впервые в Тольятти был организован специальный курс повышения квалификации по инжинирингу. Образовательная программа была разработана в рамках реализации проекта по созданию в Тольятти Национального инжинирингового центра и, прежде всего, нацелена на развитие компетенций представителей предпринимательского сообщества в этом направлении. Обучение стартовало в начале декабря. Его участниками стали 52 человека из числа талантливых инженеров Тольятти. Все они прошли специальный конкурсный отбор и в рамках образовательной программы смогут получить не только знания, необходимые для развития в инжиниринговом направлении, но и опыт, навыки, контакты. Кроме того, в процессе обучения им предстоит на основе проектного принципа сформировать свои предложения по этапам создания в Тольятти современного инжинирингового центра.

Аккумулируют возможности

Для оказания помощи и поддержки городскому бизнес-сообществу Агентство экономического развития активно привлекает к своей работе многочисленных партнеров. Так, в течение 2016 года консультации по всем наиболее актуальным вопросам предпринимательской деятельности тольяттинцам оказывались при поддержке регионального центра развития предпринимательства. Профессиональной помощью специалистов воспользовалось свыше 1,3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В том числе 420 компаниям была предоставлена услуга по бесплатной сдаче отчетности в Пенсионный фонд и налоговую инспекцию.

Помимо этого, в тесном сотрудничестве с партнерами было организовано 42 образовательных семинара и 16 тренингов, участниками которых стало 1,9 тыс. человек. Всего же за год через МАУ г.о. Тольятти "Агентство экономического развития" получили поддержку 5069 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц.