Самарца подозревают в присвоении денег, забытых в банкомате женщиной

В Самаре 23-летнего местного жителя подозревают в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В полицию обратилась 39-летняя женщина и рассказала, что сняла деньги в банкомате на ул. Агибалова, забрала пластиковую карту и чек, вышла из помещения, но затем вспомнила, что оставила купюры в банкомате. Когда самарчанка вернулась, денег уже не было.
На месте происшествия правоохранители опросили работников финансовой организации и просмотрели записи камер видеонаблюдения. В итоге они установили личность подозреваемого и задержали молодого человека.
Он пояснил, что стоял в очереди и увидел, как женщина отвлеклась и ушла. Заметив оставленные 11 тыс. руб., он решил забрать их. По словам подозреваемого, деньги он потратил.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))