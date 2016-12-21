Самарца подозревают в присвоении денег, забытых в банкомате женщиной

В Самаре 23-летнего местного жителя подозревают в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась 39-летняя женщина и рассказала, что сняла деньги в банкомате на ул. Агибалова, забрала пластиковую карту и чек, вышла из помещения, но затем вспомнила, что оставила купюры в банкомате. Когда самарчанка вернулась, денег уже не было.

На месте происшествия правоохранители опросили работников финансовой организации и просмотрели записи камер видеонаблюдения. В итоге они установили личность подозреваемого и задержали молодого человека.

Он пояснил, что стоял в очереди и увидел, как женщина отвлеклась и ушла. Заметив оставленные 11 тыс. руб., он решил забрать их. По словам подозреваемого, деньги он потратил.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.