Маюко Камио сыграет в Самаре концерт Мендельсона

В Самарской филармонии 28 января выступит японская скрипачка Маюко Камио.

Победительница XIII Международного конкурса им. Чайковского исполнит концерт для скрипки с оркестром ми минор Феликса Мендельсона.

Камио играет на скрипке Страдивари 1727 года, предоставленной Suntory Limited. Ранее инструмент принадлежал австро-венгерскому скрипачу Йозефу Иоахиму (1831-1907).

На гастролях в Самаре скрипачка исполнит концерт для скрипки с оркестром ми минор Феликса Мендельсона.

В программе концерта также - шестая симфония Бетховена и сюита вальсов из оперы "Кавалер розы" Рихарда Штрауса.

Управлять симфоническим оркестром Самарской филармонии будет главный дирижер Ростовского музыкального театра Андрей Аниханов.