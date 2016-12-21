Маюко Камио сыграет в Самаре концерт Мендельсона

В Самарской филармонии 28 января выступит японская скрипачка Маюко Камио.
Победительница XIII Международного конкурса им. Чайковского исполнит концерт для скрипки с оркестром ми минор Феликса Мендельсона.
Камио играет на скрипке Страдивари 1727 года, предоставленной Suntory Limited. Ранее инструмент принадлежал австро-венгерскому скрипачу Йозефу Иоахиму (1831-1907).
На гастролях в Самаре скрипачка исполнит концерт для скрипки с оркестром ми минор Феликса Мендельсона.
В программе концерта также - шестая симфония Бетховена и сюита вальсов из оперы "Кавалер розы" Рихарда Штрауса.
Управлять симфоническим оркестром Самарской филармонии будет главный дирижер Ростовского музыкального театра Андрей Аниханов.
Маюко Камио родилась в городе Осака (Япония). С четырехлетнего возраста обучалась игре на скрипке в Toho Gakuen School of Music. Затем продолжила свое обучение в США, в довузовском отделении Джульярдской музыкальной школы в Нью-Йорке у Дороти Делей и Масао Кавасаки. Ее преподавателями также были Мидори Гото и Дьердь Паук.
В 1998 г. после победы на Международном конкурсе скрипачей Иегуди Менухина она выступила с Национальным оркестром Лилля под управлением самого Менухина.
В 2004 г. Маюко Камио стала обладательницей первой премии на конкурсе скрипачей в Монте-Карло и золотой медали на первом конкурсе им. Давида Ойстраха на Украине, а в 2007 г. одержала победу на XIII Международном конкурсе имени Чайковского.