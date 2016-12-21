Появилась информация о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Светланы Лады-Русь

В главном следственном управлении регионального ГУ МВД России возбудили уголовное дело по ст. 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан"), сообщил корреспонденту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГСУ комментировать этот факт отказались.

Ранее уголовное преследование создателей сект в Самарской области не практиковалось.

По непроверенным данным, подозреваемой по делу проходит 58-летняя Светлана Лада-Русь (Пеунова) - экс-председатель политической партии "Воля", ликвидированной 9 августа 2016 г. решением Верховного Суда РФ за экстремистскую деятельность.

В 2016 г. Пеунова сменила фамилию на Лада-Русь и сейчас находится в федеральном розыске и заочно арестована по обвинению в мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.