Появилась информация о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Светланы Лады-Русь

В главном следственном управлении регионального ГУ МВД России возбудили уголовное дело по ст. 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан"), сообщил корреспонденту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе ГСУ комментировать этот факт отказались.
Ранее уголовное преследование создателей сект в Самарской области не практиковалось.
По непроверенным данным, подозреваемой по делу проходит 58-летняя Светлана Лада-Русь (Пеунова) - экс-председатель политической партии "Воля", ликвидированной 9 августа 2016 г. решением Верховного Суда РФ за экстремистскую деятельность.
В 2016 г. Пеунова сменила фамилию на Лада-Русь и сейчас находится в федеральном розыске и заочно арестована по обвинению в мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))