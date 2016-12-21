В Чапаевске ограбили офис микрофинансовой организации

Во вторник, 20 декабря, около 19:30 в чапаевском офисе "Быстро займы", расположенном на ул. Ленина, неизвестный, угрожая персоналу ножом, отобрал у них четыре мобильных телефона и два ноутбука.
В местном райотделе полиции возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Правоохранители ведут розыск преступника.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))