В Чапаевске ограбили офис микрофинансовой организации

Во вторник, 20 декабря, около 19:30 в чапаевском офисе "Быстро займы", расположенном на ул. Ленина, неизвестный, угрожая персоналу ножом, отобрал у них четыре мобильных телефона и два ноутбука.

В местном райотделе полиции возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Правоохранители ведут розыск преступника.