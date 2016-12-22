В Тольятти мужчину подозревают в разбойном нападении на собственную мать

В Тольятти задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в совершении разбойного нападения на собственную мать, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов уголовного дела следует, что инцидент произошел в квартире дома, расположенного на ул. Жукова в Тольятти. По версии сотрудников органов внутренних дел, ранее не судимый мужчина, применив физическую силу и причинив ожоги утюгом своей 63-летней матери, похитил у нее денежные средства.
О случившемся в полицию сообщил старший сын потерпевшей, который пришел ее навестить. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 21 Управления МВД России по г. Тольятти установили место нахождения подозреваемого и задержали его.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой", возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))