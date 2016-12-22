В Тольятти мужчину подозревают в разбойном нападении на собственную мать

В Тольятти задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в совершении разбойного нападения на собственную мать, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что инцидент произошел в квартире дома, расположенного на ул. Жукова в Тольятти. По версии сотрудников органов внутренних дел, ранее не судимый мужчина, применив физическую силу и причинив ожоги утюгом своей 63-летней матери, похитил у нее денежные средства.

О случившемся в полицию сообщил старший сын потерпевшей, который пришел ее навестить. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 21 Управления МВД России по г. Тольятти установили место нахождения подозреваемого и задержали его.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой", возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие.