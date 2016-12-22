Бенефициар "Виктор и Ко" Виктор Сурков вдвое поднял аренду в ТРК "Космпорт", пишет "Самарское обозрение". Пока под удар попали в основном мелкие арендаторы, договоры с которыми заключались на короткий срок.

Виктор Сурков известен жестким отношением к своим арендаторам. Долгое время размер арендной платы в торговых центрах "Виктор и Ко" был привязан к курсу доллара. После девальвации рубля в 2014 г. Сурков резко поднял арендную плату в своих центрах, несмотря на падение покупательского трафика и доходов населения. Это вызвало открытое недовольство арендаторов, которые даже стали объединяться в неформальные организации и совместно требовать отмены кабальных условий аренды.

Изначально Сурков занял крайне жесткую позицию по отношению к недовольным, отказываясь идти на уступки, а в случае задержки платежей за аренду закрывал секции. Однако, поняв, что ситуация постепенно выходит из-под контроля, Сурков пошел на компромисс с арендаторами, отказавшись от валютной привязки и заметно снизив арендную плату.

При этом принадлежащие ему ТРК "Московский" и "МегаСити" заметно опустели и не заполнились арендаторами до сих пор. Большие проблемы у Сурковых возникли при подборе арендаторов для "Амбара". В меньшей степени проблема оттока арендаторов коснулась "Космопорта".

С тех пор Сурков воздерживался от резких шагов в отношении арендаторов, хотя периодически пытался корректировать арендные ставки. В конце лета повысили плату в "Космопорте", но тогда это аргументировалось увеличением продолжительности работы торгового центра. И данный шаг не вызвал протеста со стороны арендаторов.

В ноябре часть арендаторов получили уведомления о повышении арендной платы сразу вдвое. По информации источников издания, уведомления получили те арендаторы, у которых в ноябре заканчивался срок аренды. Как правило, это касается островных конструкций, находящихся в коридорах торгового центра. Для структур, имеющих более длительный договор аренды, ставка не менялась до его истечения.

На этот раз политика "Виктор и Ко" привела к протесту со стороны ее жертв. В социальных сетях появились посты от арендаторов "Космопорта" с призывами объявить бойкот торговому центру. Пока протест носит довольно куцый характер, переходить к активным и открытым действиям недовольные боятся.

С корреспондентом "СО" арендаторы согласились говорить только на условиях анонимности. "Да, арендную плату нам увеличили в два раза. Причины нам неизвестны. Рядом с нами есть еще четыре островка — у них та же ситуация. Мы съезжать не собираемся, но некоторые изъявили такое желание. Не думаю, что на их место придут другие: ведь "Космопорт" — не единственный торговый центр в городе", — сообщил "СО" один из арендаторов. По его словам, арендная ставка на островки возросла с 10 до 20 тыс. за кв. метр.

Директор магазина, входящего в крупную торговую сеть, пояснил, что повышение касается тех, чей договор аренды в этом году перестает действовать. "Мы ничего об этом не знаем. Продолжаем платить по прежней ставке. Но у нас договор заключен на несколько лет вперед, а арендодатель не имеет права менять условия действующего договора. Так что, возможно, происходящее бьет по тем, у кого истекает срок действия договора аренды", — пояснил респондент.