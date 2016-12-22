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Банки Финансы

Алексей Кошарский: "Региональный банк всегда ближе к клиенту"

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Открытие новых офисов в Москве и Санкт-Петербурге, внедрение новых сервисов и улучшение качества обслуживания — об итогах уходящего года и о том, что ждет клиентов в новом году, рассказал заместитель председателя правления ПАО "АК Банк" Алексей Кошарский.

— Каких результатов удалось достичь банку за этот год?

— Этот год для "АктивКапитал Банка" прошел успешно. Банк поднялся в рейтингах крупнейших банков России и вошел в топ-150 по активам, топ-100 — по кредитному портфелю и по объему вкладов физических лиц. Были открыты новые офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день филиальная сеть включает 32 точки обслуживания по всей России, 12 из них находятся в Самарской области, остальные — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Саратове, Энгельсе, Перми, Ростове-на-Дону и других городах.

— Учитывая тенденцию сокращения банковской системы, за счет чего банку удается удерживать позиции на рынке?

— Для "АктивКапитал Банка" самое главное — это клиенты, с бизнесом которых растет и банк. Предприятий, которым удобнее обслуживаться в самарских банках, достаточно много. Региональные банки более гибкие в обслуживании. Мы знаем и ценим наших клиентов, стараемся под них формировать предложения. Есть клиенты, как частные лица, так и предприятия, которые на протяжении многих лет пользуются услугами именно нашего банка.

— Какие продукты вывели на рынок в этом году?

— Мы предложили нашим клиентам дополнительный инструмент размещения свободных средств на депозитных и сберегательных сертификатах. Для удобства совершения сделок стали открывать клиентам эскроу-счета.

В начале года банк предложил новую систему интернет-банкинга для физических лиц, ее функционал продолжает расширяться. Уже сейчас клиенты пользуются мобильным приложением "АК Банк-ОНЛАЙН", доступным в App Store и Google Play.

Летом были обновлены ипотечные программы, расширен список платежных систем, с которыми сотрудничает банк. Клиентам стали доступны онлайн-переводы по системе "ЮНИСТРИМ".

В числе первых в Самаре начнем эмитировать карты платежной системы "МИР". Надеюсь, что банковскими картами этой системы наши клиенты воспользуются уже в январе.

— Вы говорите, что большой упор делается на развитие розничных услуг. Почему частные клиенты выбирают "АктивКапитал Банк"?

— Клиенты обращают внимание не только на тарифы, но и на комфортные условия. Мы уделяем внимание качеству обслуживания, сосредоточены на развитии онлайн-сервисов — понимаем, что за этим будущее.

По объему привлеченных средств от населения банк занимает первое место среди региональных банков. Вкладчиков привлекают не только наши ставки, но и дополнительные опции по вкладам. Нам доверяют, и мы стараемся оправдать это доверие. Предложения и замечания клиентов мы учитываем в своей работе.

— Расскажите о планах на будущий год?

— Руководство банка постоянно рассматривает возможность расширения филиальной сети. В настоящее время нам интересны рынки Калининграда и Новосибирска. Клиентам, бизнес которых сосредоточен в различных регионах, это удобно.

Мы продолжим кредитовать клиентов во всех регионах присутствия, уделяя особое внимание качеству кредитного портфеля. Также среди приоритетов — увеличение капитала банка, что будет способствовать его дальнейшему развитию.

Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк"
лицензия ЦБ РФ № 3006
www.acbank.ru

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