В Похвистневском районе для переселения из аварийного жилья закупят 125 квартир

Администрация Похвистнева объявила три аукциона по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщается на сайте госзакупок.
Согласно двум аукционам, в Похвистневе планируется купить 24 квартиры общей площадью не менее 1,2 тыс. кв. м и 19 жилых помещений общей площадью не менее 754 кв. метров.
На это будет выделено 42,2 млн руб. и 25,7 млн руб. соответственно.
Еще 82 квартиры общей площадью не менее 3,9 тыс. кв. м приобретут в пос. Октябрьский за 134 млн рублей.
Победителей определят 13 января.
Последние комментарии
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.
Каких ещё переселенцев?