В Похвистневском районе для переселения из аварийного жилья закупят 125 квартир

Администрация Похвистнева объявила три аукциона по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно двум аукционам, в Похвистневе планируется купить 24 квартиры общей площадью не менее 1,2 тыс. кв. м и 19 жилых помещений общей площадью не менее 754 кв. метров.

На это будет выделено 42,2 млн руб. и 25,7 млн руб. соответственно.

Еще 82 квартиры общей площадью не менее 3,9 тыс. кв. м приобретут в пос. Октябрьский за 134 млн рублей.

Победителей определят 13 января.