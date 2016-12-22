Россельхознадзор области за год выдал штрафов на 33 млрд руб. и уничтожил 85 т продуктов

Управление Россельхознадзора по Самарской области подвело итоги своей деятельности за 2016 г., данные опубликованы на сайте ведомства 21 декабря.

В этом году управление провело более 1,1 тыс. контрольно-надзорных мероприятий.

По их итогам возбуждено 522 дела об административных нарушениях и наложено штрафов на сумму почти 33,4 млрд рублей.

Кроме того, было уничтожено 85,35 т некачественной и запрещенной к ввозу продукции.

Специалисты Россельхознадзора в рамках мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов отобрали 749 проб поднадзорной продукции, из которыхсемь проб взято с продукции предприятий стран Таможенного союза.

В итоге в 93 случаях выявлено несоответствие продукции животного происхождения и кормов по безопасности и качеству, а на 10 предприятиях введен режим усиленного лабораторного контроля.

Также за 2016 г. выдано 45 тыс. фитосанитарных документов, проконтролировано 1,8 млн т и 445,2 млн штук подкарантинных грузов.

В частности проверено 183 партии семян общей массой 1 тыс. т, из которых в 54 - показатели качества семян не соответствовали нормам.

Установлено 5,1 тыс. случаев обнаружения карантинных объектов: выявлено 8,2 т некачественной и опасной крупы и зерна.