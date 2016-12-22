"Самаратранснефть-Терминал" выплатил держателям облигаций 426 млн рублей

ООО "Самаратранснефть-Терминал" выплатило доход, начисленный по ценным бумагам. Информация об этом опубликована на странице предприятия.
Речь идет о неконвертируемых процентных документарных облигациях на предъявителя (регистрационный госномер выпуска 4-01-36502-R от 26 мая 2016 г.) серии 01 в количестве 5 млн штук с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.
Срок погашения - в 1 826-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения.
Ценные бумаги были выпущены 20 июня 2016 г. и размещались по открытой подписке.
Срок окончания первого купонного периода наступил 20 декабря.
Общий размер начисленных доходов по облигациям по первому купону составил 426,2 млн рублей (85,23 рубля на каждую облигацию, 17% годовых).
Последние комментарии
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.
Что делать клиентам?