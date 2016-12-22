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Финансы Экономика и бизнес

"Самаратранснефть-Терминал" выплатил держателям облигаций 426 млн рублей

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Самаратранснефть-Терминал" выплатило доход, начисленный по ценным бумагам. Информация об этом опубликована на странице предприятия.

Речь идет о неконвертируемых процентных документарных облигациях на предъявителя (регистрационный госномер выпуска 4-01-36502-R от 26 мая 2016 г.) серии 01 в количестве 5 млн штук с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.

Срок погашения - в 1 826-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения.

Ценные бумаги были выпущены 20 июня 2016 г. и размещались по открытой подписке.

Срок окончания первого купонного периода наступил 20 декабря.

Общий размер начисленных доходов по облигациям по первому купону составил 426,2 млн рублей (85,23 рубля на каждую облигацию, 17% годовых).

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