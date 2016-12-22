В губернии учредят новый праздник - День отца

Во вторник, 20 декабря, в Самарской губернской думе на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции депутаты рекомендовали к принятию законопроект об учреждении в регионе Дня отца.
С 2007 года в Самарской области при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики и губернской думы проводятся мероприятия, посвященные чествованию мужчин, которые проявили себя в воспитании детей, стали примерами достойного отцовства. Лучшим папам региона вручается знак общественного признания "Во славу отцовства". За восемь лет такую награду получили более трехсот человек.
Депутаты губернской думы считают, что отцы наравне с матерями заслуживают официального праздника. Его предлагается отмечать в первую субботу ноября. Кстати, в некоторых регионах (например, в Ульяновской, Вологодской областях, Республике Тыва) День отца уже учрежден на законодательном уровне.
"На протяжении нескольких лет во многих муниципалитетах области в торжественной обстановке чествуют отцов, - сказал председатель комитета Юрий Шевцов. - Вместе с властями региона мы предлагаем узаконить День отца на областном уровне. В результате главы семейств будут получать не просто подарки, а еще и почетные награды от правительства и губернской думы. Наша главная цель - укрепить семейные ценности".
Члены комитета рекомендовали принять соответствующий законопроект в двух чтениях на очередном заседании думы.
Последние комментарии
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"
власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.