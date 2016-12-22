Мужчина, напавший с ножом на таксиста в Безенчукском районе, предстанет перед судом

Прокурор Безенчукского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Д. Тюличкина по статье "Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, в ночь с 9 на 10 октября 2016 г. пьяный мужчина, находившийся на заднем сиденье такси, перевозившего его из Самары в Безенчук, напал на водителя. Он зажал левой рукой шею водителя, а правой рукой нанес жертве не менее пяти ударов ножом в туловище. Потерпевший получил тяжкие травмы.
Затем нападавший попытался вытащить таксиста из машины, чтобы завладения автомобилем. Но пострадавший смог уехать, оставив Тюличкина на месте преступления.
Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))