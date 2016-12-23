Грузовик снес пост ДПС "Зеленовка" под Тольятти

Утром в пятницу, 23 декабря, по предварительным данным водитель грузового автомобиля из Белгородской области врезался в здание поста ДПС "Зеленовка", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, во время ДТП сотрудников ДПС в строении, находящемся между встречными полосами движения, не было - они работали на улице.

В аварии пострадал водитель грузовика. Для него сотрудники полиции вызвали "скорую". Прибывшие медики увезли мужчину в лечебное учреждение. По предварительным данным, у него подозрение на переломы костей черепа, черепно-мозговую травму и резаные раны лица.

Здание поста ДПС серьезно повреждено. Кстати в это строение около двух лет назад уже врезался грузовик, после чего пост пришлось отстраивать снова.