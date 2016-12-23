Грузовик снес пост ДПС "Зеленовка" под Тольятти

Утром в пятницу, 23 декабря, по предварительным данным водитель грузового автомобиля из Белгородской области врезался в здание поста ДПС "Зеленовка", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, во время ДТП сотрудников ДПС в строении, находящемся между встречными полосами движения, не было - они работали на улице.
В аварии пострадал водитель грузовика. Для него сотрудники полиции вызвали "скорую". Прибывшие медики увезли мужчину в лечебное учреждение. По предварительным данным, у него подозрение на переломы костей черепа, черепно-мозговую травму и резаные раны лица.
Здание поста ДПС серьезно повреждено. Кстати в это строение около двух лет назад уже врезался грузовик, после чего пост пришлось отстраивать снова.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был