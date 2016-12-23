"Райффайзенбанк" запустил новый интернет-банк для малого бизнеса

Райффайзенбанк запустил новый интернет-банк для клиентов сегмента малого и микробизнеса "Райффайзен Бизнес Онлайн", соответствующий главным потребностям клиентов.

"Какой сервис предпринимателю важно получать от банка? Владельцу бизнеса нужно сделать платеж, посмотреть состояние счета, отследить движение средств, и все это сделать за десять минут. Более 70% клиентов малого и микробизнеса пользуются только этими тремя операциями, — рассказывает Роман Зильбер, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка. — Поэтому мы сделали "легкий" интернет-банк. Мы даже инструкцию к нему не выпускаем: в нем и без нее все понятно. Там, где раньше надо было делать три клика, теперь нужно сделать один".

Новая система "Райффайзен Бизнес Онлайн" разработана на основе пожеланий и отзывов клиентов банка. Лаконичный интерфейс, разработанный с учетом актуальных технологий и принципов построения, сделал новый банкинг доступным и понятным как опытным, так и начинающим предпринимателям: все самые востребованные инструменты находятся "под рукой". Владельцы бизнеса могут самостоятельно выполнять необходимые операции, в том числе осуществлять переводы и получать выписки, что позволяет упростить документооборот, а также сократить расходы и издержки на работу бухгалтерии.

Сразу же после авторизации пользователю видны онлайн-балансы по выбранным счетам, последние движения по счёту, статусы исполнения платежей, входящие письма из банка, счётчик отвергнутых платежей и документов "на подпись". Оставаясь на главной странице всего в один клик можно повторить платёж, скачать платёжное поручение в pdf, перейти к созданию нового платежа "с нуля" или документам "на подпись", создать новое письмо или скачать вложение из письма.

"Райффайзен Бизнес Онлайн" адаптирован под основные бухгалтерские программы. Для осуществления платежа пользователю больше не нужно вбивать данные вручную — достаточно сформировать файл в 1С и просто импортировать его в интернет-банк.

Гибкая система фильтров позволяет каждому клиенту создавать их под свои запросы — по контрагенту, дате, статусу и т. д. Кроме этого, в новом банкинге доступно создание фильтра по записи в заметках (например, "На оплату").

В интернет-банке клиент всегда может получать необходимые консультации, оставлять запросы по тем или иным вопросам электронного управления финансами.

В течение 2017 года в онлайн-банке регулярно будут появляться новые востребованные функции. В самое ближайшее время клиенты смогут создавать шаблоны, с предварительно заполненными реквизитами, и справочники контрагентов. Появится возможность экспорта выписок в 1С. Те, кто ведет бухгалтерию смогут просто скачать файл из интернет-банка в формате 1С и загрузить в свою учетную систему.

Если предпринимателю нужны более сложные функции, например, валютный контроль, он всегда может перейти из "Райффайзен Бизнес Онлайн" в полнофункциональный ELBRUS Internet, с которым работают все юридические лица — и малый, и крупный бизнес.

"При создании интернет-банка "Райффайзен Бизнес Онлайн" мы постарались учесть все пожелания пользователей, чтобы сделать этот сервис максимально полезным для предпринимателей, — говорит Роман Зильбер. — Однако время не стоит на месте. Мы будем продолжать расширять функционал, внедрять простые и удобные сервисы. Одно останется неизменным: Райффайзен Бизнес Онлайн всегда будет лёгким банком для лёгкого ведения бизнеса".

АО Райффайзенбанк. Генеральная лицензия Банка России №3292 от 17.02.2015