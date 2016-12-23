"Самарские распределительные сети": за надежным электроснабжением области стоят люди

Уходящий 2016 год для филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Самарские распределительные сети" завершается новыми взятыми рубежами и производственными высотами, золотом профессионального мастерства и подготовкой к чемпионату мира по футболу-2018. За всеми внушительными производственными показателями стоит самоотверженная и высокопрофессиональная работа сотрудников предприятия.
Главная задача
Одной из центральных задач 2016 года стала подготовка к предстоящему чемпионату мира по футболу-2018. Речь идет о строительстве подстанции 110/10 кВ "Стадион" — основного источника электроснабжения стадиона "Самара Арена", спортивных объектов рядом с ним и прилегающей инфраструктуры. Напомним, строительство началось в феврале 2016-го. Это подстанция закрытого типа с двумя трансформаторами мощностью по 40 МВА. Все ее оборудование разместится в одном здании. На подстанцию будут организованы заходы двух цепей воздушной линии — "Московская-1" и "Семейкино-2". Как рассказал заместитель генерального директора ПАО "МРСК Волги" — директор филиала "Самарские распределительные сети" Константин Санаев, внешний вид подстанции согласован городскими властями и будет полностью соответствовать прилегающей к стадиону территории. "Около 98% используемого оборудования — российского производства, а основное силовое и коммутационное оборудование подстанции "Стадион" изготовлено в Тольятти и Самаре. Строительство идет по графику и находится на контроле руководства "МРСК Волги" и областного правительства", — пояснил Константин Санаев.
Не менее важны для подготовки к ЧМ работы по переустройству 9 линий электропередачи 110 кВ вдоль Московского шоссе с последующим переводом их в кабельное исполнение. За год сделано немало: установлено 11 новых металлических опор, построено 5 переходных пунктов, выполнен монтаж нового провода и грозотроса, ведется укладка кабельных линий.
Константин Санаев отметил, что до конца 2017 года компании также предстоит реконструировать ВЛ-110 кВ от подстанции 220 кВ до Международного аэропорта "Курумоч". Это повысит надежность электроснабжения аэропорта. Кроме того, на 2016–2018 годы запланирована подготовка электросетевого хозяйства "Самарских распределительных сетей" к ЧМ-2018 в рамках ежегодных ремонтных программ.
К зиме готовились тщательно
Не менее важной задачей для энергетиков стали выполнение ремонтной и инвестиционной программ и подготовка электросетевого хозяйства к зиме. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией в период повышенных нагрузок, выполнен ремонт 57 подстанций 35-110 кВ, 685 комплексных трансформаторных подстанций 6-10 кВ, заменено 23 700 изоляторов и свыше 1 700 опор, отремонтировано около 1 500 км воздушных линий 35-110 кВ и свыше 2 300 км линий 0,4-10 кВ. Кроме того, для безаварийной эксплуатации линейных объектов и успешного прохождения сезона максимальных нагрузок выполнена расчистка 1 100 га трасс воздушных линий электропередачи.
"От того, насколько качественно выполнен ремонт, зависит надежность электроснабжения потребителей — жителей всей области, — комментирует заместитель генерального директора ПАО "МРСК Волги" — директор филиала "Самарские распределительные сети" Константин Санаев. — Несмотря на текущую экономическую ситуацию, финансирование ремонтной программы в текущем году осуществлялось в том же объеме, что и в прошлом году".
Профессионалы своего дела
Бесперебойное энергоснабжение всей губернии — это ежедневный, неустанный труд высокопрофессиональных, ответственных, преданных своему делу специалистов самарского филиала ПАО "МРСК Волги". И в 2016 году самарские энергетики в очередной раз доказали, что они — лучшие. На Межрегиональных соревнованиях профмастерства команда одержала убедительную победу, а на международных соревнованиях профмастерства персонала электроэнергетической отрасли СНГ, которые проходили в сентябре в Казахстане, наша команда заняла почетное второе место. На протяжении многих лет самарские энергетики участвуют в подобных соревнованиях по различным направлениям и не раз поднимались на пьедестал почета. Они профессионалы своего дела и доказали это своей работой. И эти слова можно сказать о каждом сотруднике "Самарских распределительных сетей". Этот коллектив — и есть единая, сплоченная команда. За всеми достижениями стоит накопленный опыт многих поколений — всех, кто создавал и развивал энергетическую систему, и кто работает на благо отрасли сейчас.
Последние комментарии
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.