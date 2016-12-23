"Самарские распределительные сети": за надежным электроснабжением области стоят люди

Уходящий 2016 год для филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Самарские распределительные сети" завершается новыми взятыми рубежами и производственными высотами, золотом профессионального мастерства и подготовкой к чемпионату мира по футболу-2018. За всеми внушительными производственными показателями стоит самоотверженная и высокопрофессиональная работа сотрудников предприятия.

Главная задача

Одной из центральных задач 2016 года стала подготовка к предстоящему чемпионату мира по футболу-2018. Речь идет о строительстве подстанции 110/10 кВ "Стадион" — основного источника электроснабжения стадиона "Самара Арена", спортивных объектов рядом с ним и прилегающей инфраструктуры. Напомним, строительство началось в феврале 2016-го. Это подстанция закрытого типа с двумя трансформаторами мощностью по 40 МВА. Все ее оборудование разместится в одном здании. На подстанцию будут организованы заходы двух цепей воздушной линии — "Московская-1" и "Семейкино-2". Как рассказал заместитель генерального директора ПАО "МРСК Волги" — директор филиала "Самарские распределительные сети" Константин Санаев, внешний вид подстанции согласован городскими властями и будет полностью соответствовать прилегающей к стадиону территории. "Около 98% используемого оборудования — российского производства, а основное силовое и коммутационное оборудование подстанции "Стадион" изготовлено в Тольятти и Самаре. Строительство идет по графику и находится на контроле руководства "МРСК Волги" и областного правительства", — пояснил Константин Санаев.

Не менее важны для подготовки к ЧМ работы по переустройству 9 линий электропередачи 110 кВ вдоль Московского шоссе с последующим переводом их в кабельное исполнение. За год сделано немало: установлено 11 новых металлических опор, построено 5 переходных пунктов, выполнен монтаж нового провода и грозотроса, ведется укладка кабельных линий.

Константин Санаев отметил, что до конца 2017 года компании также предстоит реконструировать ВЛ-110 кВ от подстанции 220 кВ до Международного аэропорта "Курумоч". Это повысит надежность электроснабжения аэропорта. Кроме того, на 2016–2018 годы запланирована подготовка электросетевого хозяйства "Самарских распределительных сетей" к ЧМ-2018 в рамках ежегодных ремонтных программ.

К зиме готовились тщательно

Не менее важной задачей для энергетиков стали выполнение ремонтной и инвестиционной программ и подготовка электросетевого хозяйства к зиме. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией в период повышенных нагрузок, выполнен ремонт 57 подстанций 35-110 кВ, 685 комплексных трансформаторных подстанций 6-10 кВ, заменено 23 700 изоляторов и свыше 1 700 опор, отремонтировано около 1 500 км воздушных линий 35-110 кВ и свыше 2 300 км линий 0,4-10 кВ. Кроме того, для безаварийной эксплуатации линейных объектов и успешного прохождения сезона максимальных нагрузок выполнена расчистка 1 100 га трасс воздушных линий электропередачи.

"От того, насколько качественно выполнен ремонт, зависит надежность электроснабжения потребителей — жителей всей области, — комментирует заместитель генерального директора ПАО "МРСК Волги" — директор филиала "Самарские распределительные сети" Константин Санаев. — Несмотря на текущую экономическую ситуацию, финансирование ремонтной программы в текущем году осуществлялось в том же объеме, что и в прошлом году".

Профессионалы своего дела

Бесперебойное энергоснабжение всей губернии — это ежедневный, неустанный труд высокопрофессиональных, ответственных, преданных своему делу специалистов самарского филиала ПАО "МРСК Волги". И в 2016 году самарские энергетики в очередной раз доказали, что они — лучшие. На Межрегиональных соревнованиях профмастерства команда одержала убедительную победу, а на международных соревнованиях профмастерства персонала электроэнергетической отрасли СНГ, которые проходили в сентябре в Казахстане, наша команда заняла почетное второе место. На протяжении многих лет самарские энергетики участвуют в подобных соревнованиях по различным направлениям и не раз поднимались на пьедестал почета. Они профессионалы своего дела и доказали это своей работой. И эти слова можно сказать о каждом сотруднике "Самарских распределительных сетей". Этот коллектив — и есть единая, сплоченная команда. За всеми достижениями стоит накопленный опыт многих поколений — всех, кто создавал и развивал энергетическую систему, и кто работает на благо отрасли сейчас.