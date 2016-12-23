В Самарской области утвердили "дорожную карту" по содействию развитию конкуренции

Распоряжением губернатора утвержден "План мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в регионе на 2016–2018 гг.", сообщает областное министерство экономического развития 23 декабря.
Основой для разработки "дорожной карты" стал анализ результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках региона.
Документ направлен на создание условий для развития конкуренции в Самарской области и призван стать инструментом формирования и реализации региональными органами исполнительной власти эффективной конкурентной политики.
"Дорожная карта" содержит мероприятия по развитию конкуренции на каждом из приоритетных и социально значимых региональных рынков, а также системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды Самарской области в целом.
В плане мероприятий установлены также целевые показатели развития конкуренции, достижение которых должно быть обеспечено исполнением вышеуказанных мероприятий.
"Реализация "дорожной карты" будет оказывать позитивное влияние на формирование благоприятного климата для развития предпринимательства, а также повысит качество и доступность для населения региона многих социально значимых услуг", — сообщается в релизе.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...