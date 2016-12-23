В Самарской области утвердили "дорожную карту" по содействию развитию конкуренции

Распоряжением губернатора утвержден "План мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в регионе на 2016–2018 гг.", сообщает областное министерство экономического развития 23 декабря.

Основой для разработки "дорожной карты" стал анализ результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках региона.

Документ направлен на создание условий для развития конкуренции в Самарской области и призван стать инструментом формирования и реализации региональными органами исполнительной власти эффективной конкурентной политики.

"Дорожная карта" содержит мероприятия по развитию конкуренции на каждом из приоритетных и социально значимых региональных рынков, а также системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды Самарской области в целом.

В плане мероприятий установлены также целевые показатели развития конкуренции, достижение которых должно быть обеспечено исполнением вышеуказанных мероприятий.

"Реализация "дорожной карты" будет оказывать позитивное влияние на формирование благоприятного климата для развития предпринимательства, а также повысит качество и доступность для населения региона многих социально значимых услуг", — сообщается в релизе.