На водоснабжение жителей поселков Управленческий и Красная Глинка потратят 81 млн рублей

ООО "Самарские коммунальные системы" подвело итоги открытого конкурса на водоснабжение поселков Управленческий и Красная Глинка в 2017 году.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Конкурс был объявлен 22 ноября. На него была подана всего одна заявка - от ООО "Евроботен".

Решением конкурсной комиссии она была признана соответствующей условиям конкурса, и с подрядчиком будет заключен договор.

Сумма контракта составит 81,4 млн рублей.

Подрядчику предстоит в 2017 г. провести в пос. Управленческий и Красная Глинка капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, сооружений, устройств, электроустановок, а также выполнить работы по подъему и очистке воды, подготовке воды питьевого качества, ее бесперебойной подаче потребителям и бесперебойной транспортировке стоков от потребителям по сетям.

Кроме того, обязанностью подрядчика станет оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию водопроводных и канализационных сетей, сооружений, устройств, электроустановок, насосного оборудования в пос. Управленческом и на Красной Глинке.