ТЦ "Гудок" в Самаре откроется 28 декабря

Открытие торгово-офисного центра "Гудок" на ул. Красноармейской в Самаре состоится 28 декабря в 17:00, сообщает оператор площадки.

Напомним, открытие ТЦ неоднократно переносилось с лета 2016 года.

Здесь будут работать второй в Самаре гипермаркет "Лента", 189 других магазинов, 27 кафе и ресторанов, детский парк развлечений, кинотеатр на 14 залов, фитнес-клуб с бассейном и офисный центр класса А.

Общая площадь "Гудка" составляет 250 тыс. кв. м, площадь офисных помещений - 20 тыс. кв. метров. На территории торгово-развлекательного центра будет работать парковка на 5 тыс. машин.