ТЦ "Гудок" в Самаре откроется 28 декабря

Открытие торгово-офисного центра "Гудок" на ул. Красноармейской в Самаре состоится 28 декабря в 17:00, сообщает оператор площадки.
Напомним, открытие ТЦ неоднократно переносилось с лета 2016 года.
Здесь будут работать второй в Самаре гипермаркет "Лента", 189 других магазинов, 27 кафе и ресторанов, детский парк развлечений, кинотеатр на 14 залов, фитнес-клуб с бассейном и офисный центр класса А.
Общая площадь "Гудка" составляет 250 тыс. кв. м, площадь офисных помещений - 20 тыс. кв. метров. На территории торгово-развлекательного центра будет работать парковка на 5 тыс. машин.
Последние комментарии
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой
Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.
Антон, "Жили-Были" на Галактионовской и Ерошевского не работают с прошлого года (про остальные не знаю). Что об этом говорят?
Сколько слез и боли жильцам причинил этот собственник!Пусть ему отольются людские слезы!