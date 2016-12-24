Объем уплаченных резидентами ОЭЗ налогов составил 551 млн рублей

Объем уплаченных резидентами налогов с момента создания особой экономической зоны "Тольятти" составил 551 млн руб., сообщила пресс-служба мэрии Тольятти.
Об итогах реализации проекта по созданию ОЭЗ рассказал генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко на заседании Координационного совета по стратегическому развитию Тольятти, которое прошло 22 декабря.
Сейчас фактически завершено строительство второй очереди ОЭЗ. Таким образом, уже освоено две трети общей площади, которая готова к размещению компаний. В ОЭЗ уже зарегистрировано 19 резидентов с общим объемом инвестиций 23 млрд рублей. Шесть заводов находятся в стадии производства, два предприятия готовятся к запуску в начале 2017 года.
Объем уплаченных резидентами налогов с момента создания ОЭЗ составил 551 млн рублей. Это почти 10% от вложенных в проект государственных средств — 6,4 млрд рублей. В настоящий момент в ОЭЗ создано 2,5 тыс. рабочих мест, из них 700 являются постоянными, остальные заняты временно на период строительства. По показателю оценки эффективности деятельности особых экономических зон, который применяет минэкономразвития РФ, в 2016 г. ОЭЗ Тольятти вышла на вторую позицию после Татарстана.
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Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...