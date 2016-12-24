Объем уплаченных резидентами ОЭЗ налогов составил 551 млн рублей

Объем уплаченных резидентами налогов с момента создания особой экономической зоны "Тольятти" составил 551 млн руб., сообщила пресс-служба мэрии Тольятти.

Об итогах реализации проекта по созданию ОЭЗ рассказал генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко на заседании Координационного совета по стратегическому развитию Тольятти, которое прошло 22 декабря.

Сейчас фактически завершено строительство второй очереди ОЭЗ. Таким образом, уже освоено две трети общей площади, которая готова к размещению компаний. В ОЭЗ уже зарегистрировано 19 резидентов с общим объемом инвестиций 23 млрд рублей. Шесть заводов находятся в стадии производства, два предприятия готовятся к запуску в начале 2017 года.

Объем уплаченных резидентами налогов с момента создания ОЭЗ составил 551 млн рублей. Это почти 10% от вложенных в проект государственных средств — 6,4 млрд рублей. В настоящий момент в ОЭЗ создано 2,5 тыс. рабочих мест, из них 700 являются постоянными, остальные заняты временно на период строительства. По показателю оценки эффективности деятельности особых экономических зон, который применяет минэкономразвития РФ, в 2016 г. ОЭЗ Тольятти вышла на вторую позицию после Татарстана.