ОЭЗ "Тольятти" является второй по эффективности промзоной России

Особая экономическая зона "Тольятти" находится на втором месте по эффективности среди всех промышленных зон страны согласно оценке Минэкономразвития России за 2015 г., сообщил сайт правительства Самарской области.

Этого результата самарская площадка смогла добиться после пяти лет с начала деятельности.

Оценка эффективности особых экономических зон проводится Минэкономразвития России ежегодно. В этом году она проводилась по новым правилам, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. №643.

Ключевым показателем оценки функционирования по новому постановлению правительства является сводный показатель эффективности, учитывающий рентабельность бюджетных инвестиций, эффективность деятельности резидентов и эффективность деятельности органов управления ОЭЗ.

Напомним, 2015 г. стал годом официального запуска особой экономической зоны "Тольятти".

В сентябре была открыта первая очередь ОЭЗ и стартовало строительство инфраструктуры второго этапа площадки, в течение года начали работать четыре новых производства резидентов.

В тот же год Минэкономразвития России впервые отметило, что ОЭЗ "Тольятти" вошла в пятерку наиболее эффективных площадок России. По итогам 2014 г. в аналогичном рейтинге она заняла третье место.

В течение 2016 г. проект уже получал высокую оценку представителей региональной и федеральной власти, а также повторно был отмечен в международном рейтинге свободных экономических зон, ежегодно публикуемом в журнале fDI.