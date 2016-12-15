ОЭЗ "Тольятти" является второй по эффективности промзоной России

Особая экономическая зона "Тольятти" находится на втором месте по эффективности среди всех промышленных зон страны согласно оценке Минэкономразвития России за 2015 г., сообщил сайт правительства Самарской области.
Этого результата самарская площадка смогла добиться после пяти лет с начала деятельности.
Оценка эффективности особых экономических зон проводится Минэкономразвития России ежегодно. В этом году она проводилась по новым правилам, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. №643.
Ключевым показателем оценки функционирования по новому постановлению правительства является сводный показатель эффективности, учитывающий рентабельность бюджетных инвестиций, эффективность деятельности резидентов и эффективность деятельности органов управления ОЭЗ.
Напомним, 2015 г. стал годом официального запуска особой экономической зоны "Тольятти".
В сентябре была открыта первая очередь ОЭЗ и стартовало строительство инфраструктуры второго этапа площадки, в течение года начали работать четыре новых производства резидентов.
В тот же год Минэкономразвития России впервые отметило, что ОЭЗ "Тольятти" вошла в пятерку наиболее эффективных площадок России. По итогам 2014 г. в аналогичном рейтинге она заняла третье место.
В течение 2016 г. проект уже получал высокую оценку представителей региональной и федеральной власти, а также повторно был отмечен в международном рейтинге свободных экономических зон, ежегодно публикуемом в журнале fDI.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...