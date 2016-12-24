В Красноярском районе мужчину подозревают в краже украшений у сожительницы

В Красноярском районе полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
30-летняя жительница пос. Новосемейкино сообщила правоохранителям, что у нее из дома пропали золотые украшения. Потерпевшая оценила ущерб в 15 тыс. рублей.
По версии полиции, к преступлению мог быть причастен 28-летний ранее судимый житель Сызрани, проживающий вместе с пострадавшей. В день, когда была совершена кража, мужчина один находился в квартире.
Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания и пояснил, что сдал похищенные украшения в ломбард.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))