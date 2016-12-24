В Красноярском районе мужчину подозревают в краже украшений у сожительницы

В Красноярском районе полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

30-летняя жительница пос. Новосемейкино сообщила правоохранителям, что у нее из дома пропали золотые украшения. Потерпевшая оценила ущерб в 15 тыс. рублей.

По версии полиции, к преступлению мог быть причастен 28-летний ранее судимый житель Сызрани, проживающий вместе с пострадавшей. В день, когда была совершена кража, мужчина один находился в квартире.

Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания и пояснил, что сдал похищенные украшения в ломбард.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.