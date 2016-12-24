Самарские полицейские задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в краже коньков

Самарчанка обратилась к правоохранителям за помощью, так как у нее украли рюкзак с коньками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По словам 36-летней пострадавшей, все произошло в магазине на ул. Галактионовской. Вещи женщины исчезли из камеры хранения в супермаркете.

По версии правоохранителей, к краже причастен безработный ранее судимый 55-летний местный житель. Мужчину задержали, он признал вину.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Зачем мужчине понадобились коньки и куда он их дел, так и осталось не ясно.