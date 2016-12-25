Самарчанку подозревают в краже денег у знакомого

Жительницу Самары подозревают в краже денег у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
61-летний мужчина обнаружил, что у него пропали 24 тыс. руб. и обратился к правоохранителям.
Эксперты не нашли следов взлома на входной двери и окнах, и полицейские предположили, что деньги украл кто-то из знакомых потерпевшего. По словам мужчины, незадолго до случившегося у него в гостях была 35-летняя знакомая.
Женщину задержали. Безработная подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что уже потратила деньги.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))