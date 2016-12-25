Самарчанку подозревают в краже денег у знакомого

Жительницу Самары подозревают в краже денег у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

61-летний мужчина обнаружил, что у него пропали 24 тыс. руб. и обратился к правоохранителям.

Эксперты не нашли следов взлома на входной двери и окнах, и полицейские предположили, что деньги украл кто-то из знакомых потерпевшего. По словам мужчины, незадолго до случившегося у него в гостях была 35-летняя знакомая.

Женщину задержали. Безработная подозреваемая дала признательные показания и рассказала, что уже потратила деньги.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.