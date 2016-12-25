Житель Сызранского района хранил более 120 г марихуаны для себя

Полицейские нашли наркотики у жителя Сызранского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее правоохранители получили информацию о том, что житель пос. Междуреченск может хранить у себя запрещенное вещество.

Во время осмотра дома у него изъяли 120,3 г марихуаны. Как рассказал подозреваемый, вещество он хранил для личного употребления.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.