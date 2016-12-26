Литмузей в новогодние каникулы приглашает детей на праздничные мероприятия

В Самарском литературном музее идет новогодняя программа "Сказки братьев Гримм" и другие праздничные мероприятия.

Во время новогодней программы "Сказки братьев Гримм" (3,4,5 января в 12:00) ребята смогут совершить путешествие по следам героев любимых немецких сказочников.

Пройти неожиданные испытания: выбраться из пряничного домика злой ведьмы, заглянуть в волшебное зеркало мачехи Белоснежки, перехитрить Серого Волка, а также встретиться с прекрасным Трубадуром и стать Бременскими музыкантами. В пути поучаствовать в веселых играх и конкурсах и получить в подарок от Красной Шапочки книгу, а от Деда Мороза сказочный сюрприз — теневой спектакль.

3 января в 12.00 пройдет тематическое познавательное занятие "Сколько у Деда Мороза имен? Сказка В. Одоевского "Мороз Иванович" и другие".

Сколько лет Деду Морозу и где он живет, кто такие Трескун, Студенец и Морозко — ответы на эти вопросы мы найдем в сказках и притчах о хозяине зимы, известных и малоизвестных. Дети также узнают, почему снежинки бывают разные, и сделают своими руками одну такую необыкновенную снежинку. А в заключение поиграют в "снежки".

Возраст участников — 7+, билет стоит 150 руб., необходима предварительная запись.

4 января в 12.00 пройдет тематическое познавательное занятие "Загадка рождественской елочки, или как украшали ее в старину".

"В гостиную втащили большую мерзлую елку. (…) От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать", — писал Алексей Толстой в "Детстве Никиты".

На занятии дети узнают, как и зачем наряжали рождественскую елочку в старину, из чего и как делать фунтик, ангела и другие украшения. Участникам предстоит отгадать тайну елочной игрушки и своими руками сотворить чудо.

Возраст участников — 8+, билет стоит 150 руб., необходима предварительная запись.

5 и 8 января в 12.00 пройдет рождественское театрально-игровое действо "Светлый праздник Рождества — нет счастливей торжества". Его участники узнают об истории Рождества, познакомятся с атрибутами, символами и традициями празднования в России.

Дети станут зрителями представления театра вертеп, с чтением колядок или рождественских стихов, а также отгадают загадки и "ощипают" рождественскую елочку.

Возраст участников 7+, необходима предварительная запись.

Каждую субботу в 13:00 в музее проходят "Сказочные выходные", в январе это 7, 14, 21 и 28 числа.

"Сказочные выходные" — это интересное знакомство со сказками. Интерактивная выставка в музее, мастер-классы для детей всех возрастов и чтение сказки известными людьми города: артистами и ведущими, журналистами и людьми культуры.