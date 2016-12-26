Корпорация "КОШЕЛЕВ" построила школу в Калуге

В минувшую пятницу, 23 декабря, в "КОШЕЛЕВ-проекте" в Калуге состоялось открытие новой общеобразовательной школы.

Как сообщает корпорация "КОШЕЛЕВ", в мероприятии приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин, депутат Государственной думы Александр Авдеев, председатель совета директоров корпорации Владимир Кошелев, руководители города и региональных профильных министерств, почетные гости, представители общественности, будущие ученики и их родители.

Школа общей площадью 25,7 тыс. кв. м, рассчитанная на 1360 детей, построена в рамках программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016–2025 годы.

Учебное заведение разделено на два основных блока — старшая школа и начальная. Всего здесь 67 учебных кабинетов. В четырехэтажном здании предусмотрели лифт для маломобильных людей. Есть два бассейна (большой - 6×15м и малый - 6×10м), душевые, раздевалки, медицинские кабинеты.

В школе два просторных спортзала, оборудованные самыми современными снарядами, раздевалками и душевыми, пищеблок-столовая с раздельными обеденными зонами для малышей и старшеклассников, актовый зал на 450 зрителей.

На втором этаже два зала — хореографический и для активных видов спорта. Кабинеты физики, информатики и кабинет 3d-моделирования и робототехники, оснащенные по всем современным стандартам.

На четвертом этаже размещен информационный библиотечный центр и кабинеты социально-психологической. службы.

Для занятий спортом на открытом воздухе во дворе школы оборудовано футбольное поле, площадки для игры в баскетбол, волейбол, теннис и площадки для прыжков в длину и соревнований по метанию ядра. Общая площадь открытой спортивной части — 5 тыс. кв. м.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что в Калуге нет больше школ такого уровня и поблагодарил строителей за качественную работу, а также наградил Владимира Кошелева медалью "За заслуги перед Калужской областью".

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, обратил внимание на тот факт, что школа внесена в реестр типовых, а значит проект является уникальным.

"В Калуге построили школу, по проекту самарской школы, но с некоторыми изменениями. Благодаря реестру типовых проектов удалось значительно сократить стоимость строительства — на 30 млн рублей. Школа отличная, ультрасовременная. Благодаря таким социальным объектам повышается качество жизни людей. В бюджете на следующий год мы заложили средства на строительство в "КОШЕЛЕВ-проекте" новой дороги. Микрорайон продолжает активно развиваться".

Владимир Кошелев поблагодарил федеральные и областные власти за поддержку, оказываемую проектам комплексного освоения территорий.

"КОШЕЛЕВ-проект" в Калуге за три года заметно вырос, и нас уже больше 20 тысяч человек, и все мы мечтали о новой школе. Это вторая школа, которую мы открываем в этом году. 1 сентября мы открыли школу в Самаре и сейчас там учится две тысячи ребят. Я рад, что 2016 год мы завершаем именно таким радостным событием — открытием школы в Калуге. Отличный финал года. Хочется поблагодарить за поддержку министерство строительства России, правительство Калужской области и лично губернатора Анатолия Дмитриевича Артамонова. Мы постарались сделать так, чтобы школьные годы прошли ярко и интересно. Здесь созданы прекрасные условия как для школьников, так и для учителей. И уже в следующем году в Калуге мы построим второй корпус детского сада", — поделился планами Кошелев.

В честь дня рождения губернатор подарил школе современный интерактивный стол, а Владимир Кошелев совместно со "Сбербанком" — инновационную биометрическую систему оплаты школьного питания "Ладошки".