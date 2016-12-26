Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

АО "Россельхозбанк" запустил акцию по снижению процентных ставок по потребительским кредитам для участников "зарплатных" проектов, "надежных" клиентов банка, а также работников предприятий и учреждений бюджетной сферы и военнослужащих.

В среднем в рамках акции снижение ставок составило 2,4 — 2,9 п. п. Размер ставок — от 13,5% до 15,5% годовых* в зависимости от срока кредитования и наличия обеспечения. Льготные процентные ставки установлены для клиентов, относящихся к указанным категориям, при оформлении кредитов на сумму от 150 тыс. рублей до 2 млн рублей на срок до пяти лет. Предложение действует до 28 февраля 2017 г. включительно.

Также с ноября 2016 г. банк снизил процентные ставки по ряду специальных программ. Ставка от 12,9% годовых* действует по потребительским кредитам для участников "зарплатных" проектов при оформлении кредитов на сумму до 50 тыс. руб. на срок до одного года, а также по специальным программам для пенсионеров.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО "Россельхозбанк" можно на официальном сайте банка.