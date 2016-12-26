Городская ГИБДД рассказала, в какое время машины крадут чаще

В Самаре зафиксировано снижение активности авторовов. По данным городской ГИБДД, за 11 месяцев 2016 г. в городе зарегистрировали 318 краж автомобилей, что на 30,9% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
Большая часть краж приходится на Промышленный и Кировский районы — там пропали 92 и 63 "железных коня" соответственно.
Из 318 украденных машин, 261 — отечественные, причем большинство из них — Lada Granta (53 штуки), на втором месте — ВАЗ-211 и Lada Priora (по 30 автомобилей). Из 108 пропавших иномарок 30 относятся к марке Toyota.
Интересно, что 186 краж, по данным ГИБДД, произошли в период с 6:00 до 16:00, 171 машина пропала ночью и лишь 52 автомобиля угнали с 17:00 до 22:00.
К сожалению, на данный момент раскрыто лишь 95 хищений автомобилей.
Госавтоинспекция рекомендует использовать механические блокираторы рулевого управления и колес, а также дополнительные электронные устройства для блокировки двигателя, не связанные с сигнализацией, в том числе штатной. Кроме того, полиция советует оставлять машины на ночь на охраняемых автостоянках.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))