"Зенит" готов предложить "Крыльям Советов" за Ибрагима Цаллагова 300 тыс. евро

"Зенит" готов предложить за трансфер защитника "Крыльев Советов" Ибрагима Цаллагова 300 тыс. евро, пишет matchtv.ru.
Напомним, 26-летнему игроку предложен долгосрочный контракт.
В нынешнем сезоне защитник отыграл все 17 матчей чемпионата без замен, сделал одну голевую передачу и еще не получал карточек.
Контракт игрока с "Крыльями" рассчитан до мая 2017 г. с возможностью пролонгации еще на один год.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет