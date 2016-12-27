"Зенит" готов предложить "Крыльям Советов" за Ибрагима Цаллагова 300 тыс. евро

"Зенит" готов предложить за трансфер защитника "Крыльев Советов" Ибрагима Цаллагова 300 тыс. евро, пишет matchtv.ru.

Напомним, 26-летнему игроку предложен долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне защитник отыграл все 17 матчей чемпионата без замен, сделал одну голевую передачу и еще не получал карточек.

Контракт игрока с "Крыльями" рассчитан до мая 2017 г. с возможностью пролонгации еще на один год.