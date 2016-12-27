По делу об убийстве боксера Андрея Еремеева вынесли приговор

В Самарском областном суде огласили приговор по делу об убийстве самарского боксера Андрея Еремеева.

Напомним, его тело обнаружили около 8:00 26 января 2015 г. рядом с жилым домом на ул. Солнечной.

По подозрению в убийстве задержали четырех жителей Самары и области.

Одного из них, Михаила Полатбекова, который, по версии следствия, был исполнителем, Промышленный районный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима.

Судьбу трех его сообщников решал суд присяжных, который 21 декабря 2016 г. все же пришел к выводу о виновности подсудимых — Андрея Перегудова, Александра Лукьянова и Юрия Сабаева.

Они также являются исполнителями. Имя заказчика преступления следователи так и не назвали. Как бы то ни было, этот человек, по данным следствия, обратился к Лукьянову с просьбой подыскать того, кто за миллион рублей согласится "убрать" Андрея Еремеева. Чем он не угодил заказчику, доподлинно не известно.

Лукьянов взял деньги, но заказ переадресовал своему знакомому Перегудову и в придачу к деньгам отдал последнему пистолет "ТТ" и 13 патронов к нему. Перегудов же через своего родственника Сабаева вышел собственно на Полатбекова.

Известно, что Перегудов, Сабаев и Полатбеков встречались и вместе обсуждали условия убийства. Полатбекову на этой встрече передали орудие убийства, половину "гонорара" (который уменьшился к тому времени до 250 тыс. руб.), а также показали дом, в котором жил Емереев, и его автомобиль.

Полатбеков заказ выполнил 26 января 2015 года. Увидев, что Еремеев вышел из подъезда и подошел к машине, он выстрелил в жертву несколько раз и скрылся.

Лукьянова, Перегудова и Сабаева в зависимости от степени их участия в произошедшем обвинили в подстрекательстве к заказному убийству и незаконном хранении оружия.

Приговором Самарского областного суда Лукьянову назначили 16 лет лишения свободы, Сабаеву — 14 лет, а Перегудову — 13 лет. Все они наказание будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.