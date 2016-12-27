По делу об убийстве боксера Андрея Еремеева вынесли приговор

В Самарском областном суде огласили приговор по делу об убийстве самарского боксера Андрея Еремеева.
Напомним, его тело обнаружили около 8:00 26 января 2015 г. рядом с жилым домом на ул. Солнечной.
По подозрению в убийстве задержали четырех жителей Самары и области.
Одного из них, Михаила Полатбекова, который, по версии следствия, был исполнителем, Промышленный районный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима.
Судьбу трех его сообщников решал суд присяжных, который 21 декабря 2016 г. все же пришел к выводу о виновности подсудимых — Андрея Перегудова, Александра Лукьянова и Юрия Сабаева.
Они также являются исполнителями. Имя заказчика преступления следователи так и не назвали. Как бы то ни было, этот человек, по данным следствия, обратился к Лукьянову с просьбой подыскать того, кто за миллион рублей согласится "убрать" Андрея Еремеева. Чем он не угодил заказчику, доподлинно не известно.
Лукьянов взял деньги, но заказ переадресовал своему знакомому Перегудову и в придачу к деньгам отдал последнему пистолет "ТТ" и 13 патронов к нему. Перегудов же через своего родственника Сабаева вышел собственно на Полатбекова.
Известно, что Перегудов, Сабаев и Полатбеков встречались и вместе обсуждали условия убийства. Полатбекову на этой встрече передали орудие убийства, половину "гонорара" (который уменьшился к тому времени до 250 тыс. руб.), а также показали дом, в котором жил Емереев, и его автомобиль.
Полатбеков заказ выполнил 26 января 2015 года. Увидев, что Еремеев вышел из подъезда и подошел к машине, он выстрелил в жертву несколько раз и скрылся.
Лукьянова, Перегудова и Сабаева в зависимости от степени их участия в произошедшем обвинили в подстрекательстве к заказному убийству и незаконном хранении оружия.
Приговором Самарского областного суда Лукьянову назначили 16 лет лишения свободы, Сабаеву — 14 лет, а Перегудову — 13 лет. Все они наказание будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Последние комментарии
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев