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Суды Происшествия

По делу об убийстве боксера Андрея Еремеева вынесли приговор

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном суде огласили приговор по делу об убийстве самарского боксера Андрея Еремеева.

Напомним, его тело обнаружили около 8:00 26 января 2015 г. рядом с жилым домом на ул. Солнечной.
По подозрению в убийстве задержали четырех жителей Самары и области.

Одного из них, Михаила Полатбекова, который, по версии следствия, был исполнителем, Промышленный районный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима.

Судьбу трех его сообщников решал суд присяжных, который 21 декабря 2016 г. все же пришел к выводу о виновности подсудимых — Андрея Перегудова, Александра Лукьянова и Юрия Сабаева.

Они также являются исполнителями. Имя заказчика преступления следователи так и не назвали. Как бы то ни было, этот человек, по данным следствия, обратился к Лукьянову с просьбой подыскать того, кто за миллион рублей согласится "убрать" Андрея Еремеева. Чем он не угодил заказчику, доподлинно не известно.

Лукьянов взял деньги, но заказ переадресовал своему знакомому Перегудову и в придачу к деньгам отдал последнему пистолет "ТТ" и 13 патронов к нему. Перегудов же через своего родственника Сабаева вышел собственно на Полатбекова.

Известно, что Перегудов, Сабаев и Полатбеков встречались и вместе обсуждали условия убийства. Полатбекову на этой встрече передали орудие убийства, половину "гонорара" (который уменьшился к тому времени до 250 тыс. руб.), а также показали дом, в котором жил Емереев, и его автомобиль.

Полатбеков заказ выполнил 26 января 2015 года. Увидев, что Еремеев вышел из подъезда и подошел к машине, он выстрелил в жертву несколько раз и скрылся.

Лукьянова, Перегудова и Сабаева в зависимости от степени их участия в произошедшем обвинили в подстрекательстве к заказному убийству и незаконном хранении оружия.

Приговором Самарского областного суда Лукьянову назначили 16 лет лишения свободы, Сабаеву — 14 лет, а Перегудову — 13 лет. Все они наказание будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!

Denis Charikov 29 ноября 2016 21:42 Экс-супруга убийцы владельца "Горилки" не смогла отсудить 3 млн руб. за помощь следствию

Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.

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Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев

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