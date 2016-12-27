Поступления по налогам и сборам в области за 11 месяцев составили 309 млрд рублей

По Самарской области поступления по налогам и сборам за 11 месяцев 2016 г. в консолидированный бюджет РФ составили 309,2 млрд руб., что на 29 млрд руб. больше аналогичного показателя 2015 года.

Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по региону.

В федеральный бюджет было перечислено 152,7 млрд руб., в региональный — свыше 156 млрд руб., что на 16,4% больше аналогичного показателя 2015 года.

Основной рост в консолидированный бюджет РФ был получен по акцизам на нефтепродукты на 48,4%, сборы по НДС выросли на 16,3%, по налогу на прибыль рост составил 21,7% и по НДФЛ на 6,7%.

Поступления по налогоплательщикам, администрируемым налоговыми органами Самарской области, за 11 месяцев выросли на 19,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.