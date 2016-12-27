На территории завода в Сызранском районе двое в масках совершили дерзкое ограбление

В понедельник, 26 декабря, около 11:00, на территории асфальтобетонного завода в Сызранском районе было совершено ограбление.

По данным источника в правоохранительных органах, жертвой стал мастер ООО "Автодоринжинириг". У него силой забрали 420 тыс. руб., деньги принадлежали компании.

Сделали это двое неизвестных в масках. С места преступления они скрылись на автомобиле Lada Priora.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. По имеющимся данным, подозреваемых в деле пока нет.