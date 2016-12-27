На территории завода в Сызранском районе двое в масках совершили дерзкое ограбление

В понедельник, 26 декабря, около 11:00, на территории асфальтобетонного завода в Сызранском районе было совершено ограбление.
По данным источника в правоохранительных органах, жертвой стал мастер ООО "Автодоринжинириг". У него силой забрали 420 тыс. руб., деньги принадлежали компании.
Сделали это двое неизвестных в масках. С места преступления они скрылись на автомобиле Lada Priora.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. По имеющимся данным, подозреваемых в деле пока нет.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))