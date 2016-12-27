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Экономика и бизнес

В StartupSamara завершился цикл тренингов "Ключевые навыки основателя"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 17 по 23 декабря в рамках цикла тренингов "Ключевые навыки основателя" самарские стартаперы получили базовые компетенции по ведению переговоров и грамотному управлению проектами, а также узнали, что такое Национальная технологическая инициатива и как в ней могут поучаствовать инновационные компании.

На тренинге сертифицированного эксперта по оптимизации бизнес-процессов и внедрению проектного управления в компаниях Федора Афанасьева участники отработали базовые концепции управления проектами. Тренер дал информацию об управлении сроками, бюджетом, персоналом и стейкхолдерами проекта. Под руководством Федора стартаперы освоили управление рисками и качеством проектов, а также на практике разобрали конкретные кейсы некоторых участников тренинга.

Для стартапов тема публичных выступлений не менее острая, чем управление проектом. Чтобы получить инвестиции, нужно не только правильно организовать работу стартапа, но и убедительно рассказать о нем бизнес-ангелам, прессе и потребителям. Ещё один семинар, посвященный принципам эффективных коммуникаций, провел руководитель Поволжской школы ораторского мастерства Руслан Хоменко. Слушатели учились использовать основные инструменты, от которых зависит результативность общения, а также приёмы словесной импровизации. Второй день тренинга был посвящен отработке мастерства распознавания манипуляций и противостояния им.

Для желающих был также организован вебинар, посвященный Национальной технологической инициативе.

Цикла тренингов "Ключевые навыки основателя" посетило более 70 человек. Организатором является Региональный центр инноваций StartupSamara.

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Последние комментарии

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Пётр Фескин 15 декабря 2016 14:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:27 Группа "Виктор и Ко" добилась регистрации пристроя к ТЦ "МегаСити"

Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:25 Утвердили планировку территории тренировочной площадки к ЧМ в районе "Русской охоты"

Видно откуда ушки растут.

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:23 Казанский "Унистрой" в 2017 г. начнет строить ЖК в районе ул. М. Горького

Надеюсь не высотки в духе Баранникова?

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