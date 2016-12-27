В StartupSamara завершился цикл тренингов "Ключевые навыки основателя"

С 17 по 23 декабря в рамках цикла тренингов "Ключевые навыки основателя" самарские стартаперы получили базовые компетенции по ведению переговоров и грамотному управлению проектами, а также узнали, что такое Национальная технологическая инициатива и как в ней могут поучаствовать инновационные компании.

На тренинге сертифицированного эксперта по оптимизации бизнес-процессов и внедрению проектного управления в компаниях Федора Афанасьева участники отработали базовые концепции управления проектами. Тренер дал информацию об управлении сроками, бюджетом, персоналом и стейкхолдерами проекта. Под руководством Федора стартаперы освоили управление рисками и качеством проектов, а также на практике разобрали конкретные кейсы некоторых участников тренинга.

Для стартапов тема публичных выступлений не менее острая, чем управление проектом. Чтобы получить инвестиции, нужно не только правильно организовать работу стартапа, но и убедительно рассказать о нем бизнес-ангелам, прессе и потребителям. Ещё один семинар, посвященный принципам эффективных коммуникаций, провел руководитель Поволжской школы ораторского мастерства Руслан Хоменко. Слушатели учились использовать основные инструменты, от которых зависит результативность общения, а также приёмы словесной импровизации. Второй день тренинга был посвящен отработке мастерства распознавания манипуляций и противостояния им.

Для желающих был также организован вебинар, посвященный Национальной технологической инициативе.

Цикла тренингов "Ключевые навыки основателя" посетило более 70 человек. Организатором является Региональный центр инноваций StartupSamara.