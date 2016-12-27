Дмитрий Шляхтин: "Зенит" имел возможность забрать Цаллагова бесплатно"

Между полузащитником "Крыльев Советов" Ибрагимом Цаллаговым и "Зенитом" идут переговоры по условиям личного контракта, и в ближайшее время трансфер должен быть завершен, сообщил председатель совета директоров самарского футбольного клуба Дмитрий Шляхтин.

Контракт игрока с "Крыльями" рассчитан до мая 2017 г. с возможностью пролонгации еще на один год.

"В соответствии с футбольным законодательством за полгода до истечения соглашения любой игрок имеет право вести переговоры с другими клубами. Поэтому "Зенит" мог забрать Цаллагова у нас совершенно бесплатно, с условием, что он бы перешел в питерский клуб по окончании текущего сезона, - пояснил Шляхтин. - "Зенит" захотел взять его сейчас, а не ждать полгода, и "Крылья" получат от питерского клуба средства за трансфер игрока. Это лучше, чем если бы он ушел бесплатно".

Напомним, СМИ сообщали, что "Зенит" готов предложить за Ибрагима Цаллагова 300 тыс. евро.



"Мы очень хотели, чтобы Ибрагим продолжил карьеру в "Крыльях", что он прекрасно знал, но это его решение, которое мы уважаем. Цаллагов был верен "Крыльям" многие годы, в том числе после вылета команды в ФНЛ", - сообщил министр спорта и пожелал ему добиться приглашения в сборную страны, в ее составе приехать в Самару на чемпионат мира в 2018 году.

Дмитрий Шляхтин также прокомментировал трансферную политику "Крыльев Советов". "Мы ведем работу по усилению состава, в том числе с учетом ухода Цаллагова. Новички будут", - заключил председатель совета директоров ФК.