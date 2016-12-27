С нового года по маршруту ст. Ягодная - ст. Стахановкая запустят дополнительную электричку

С нового года по маршруту ст. Ягодная — ст. Стахановкая будет запущена дополнительная электричка.

Об этом сообщили в корпорации "КОШЕЛЕВ" со ссылкой на заседание общественной комиссии по транспорту при профильном комитете Самарской губернской думы 23 декабря.

На нем обсудили вопрос развития транспортной инфраструктуры микрорайона Крутые Ключи.

Во время обсуждения областному минтрансу вместе с "Самарской пригородной пассажирской компанией" предложили пустить дополнительный электропоезд по маршруту "КОШЕЛЕВ-проект" — Самара.

"С нового года по маршруту ст. Ягодная — ст. Стахановкая будет запущена дополнительная электричка. В качестве конечной станции Стахановская выбрана не случайно: там можно пересесть на метро", — сообщили в корпорации "КОШЕЛЕВ".

Как заявили представители РЖД, минтранс разрабатывает схему движения с железнодорожной платформы до станции метро, чтобы обеспечить максимально быстрое и комфортное обслуживание пассажиров.

Такая схема движения общественного транспорта должна сопровождаться введением единого проездного билета, чтобы избавить пассажира от необходимости покупать билет при каждой пересадке и существенно снизить стоимость проезда — например, после введения таких перевозок пассажир сможет по единому проездному билету добраться от ст. Ягодная до Стахановской или железнодорожного вокзала и пересесть там на любой другой городской транспорт.