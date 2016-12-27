С нового года по маршруту ст. Ягодная - ст. Стахановкая запустят дополнительную электричку

С нового года по маршруту ст. Ягодная — ст. Стахановкая будет запущена дополнительная электричка.
Об этом сообщили в корпорации "КОШЕЛЕВ" со ссылкой на заседание общественной комиссии по транспорту при профильном комитете Самарской губернской думы 23 декабря.
На нем обсудили вопрос развития транспортной инфраструктуры микрорайона Крутые Ключи.
Во время обсуждения областному минтрансу вместе с "Самарской пригородной пассажирской компанией" предложили пустить дополнительный электропоезд по маршруту "КОШЕЛЕВ-проект" — Самара.
"С нового года по маршруту ст. Ягодная — ст. Стахановкая будет запущена дополнительная электричка. В качестве конечной станции Стахановская выбрана не случайно: там можно пересесть на метро", — сообщили в корпорации "КОШЕЛЕВ".
Как заявили представители РЖД, минтранс разрабатывает схему движения с железнодорожной платформы до станции метро, чтобы обеспечить максимально быстрое и комфортное обслуживание пассажиров.
Такая схема движения общественного транспорта должна сопровождаться введением единого проездного билета, чтобы избавить пассажира от необходимости покупать билет при каждой пересадке и существенно снизить стоимость проезда — например, после введения таких перевозок пассажир сможет по единому проездному билету добраться от ст. Ягодная до Стахановской или железнодорожного вокзала и пересесть там на любой другой городской транспорт.
Последние комментарии
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Сколько можно жевать эту тему ? Как с канатной дорогой через Волгу в свое время.