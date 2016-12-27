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"Перекресток": жители Самары к Новому году покупают виски и конфеты

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики торговой сети "Перекресток" выяснили, какие продукты входят в топ-10 новогодних покупок жителей разных регионов страны. Так, обязательными атрибутами новогоднего стола самарцев являются наборы конфет (13,4%*), цитрусовые фрукты (8,5%), виски (8,1%), торты (8%) и игристые вина (7%).

Три новогодних напитка-лидера

Первое место среди спиртных напитков в предновогодний период практически во всех регионах** уверенно занимает шампанское. Больше всего игристого покупают москвичи (11,6%) и екатеринбуржцы (12,1%), меньше — жители Перми (6,4%), Нижнего Новгорода (6,5%) и Самары (7%).

В Самаре на первом месте среди напитков в этом году находятся виски — 8,1%. В целом по стране этот напиток уверенно занял третью позицию по популярности (7%).

Лидерами среди безалкогольных новогодних напитков в целом по России являются пакетированные соки и нектары (3,9%). Больше всего они популярны в Челябинске (5,8%), Ростове-на-Дону (4,9%) и Перми (4,8%), Уфе (4,6%), Екатеринбурге (4,5%). Москвичи же выбирают сладкую газировку (3,8%), а вот жители Северной столицы предпочитают пить в Новый год или после него минералку (4,9%) — это единственный регион из рассматриваемых, где минеральная вода вошла в ТОП-10 новогодних закупок.

Закуски: в моде сладкое

Наибольшей популярностью среди россиян (кроме Москвы и области) в последнюю предновогоднюю неделю пользуются наборы конфет, в некоторых городах они популярнее шампанского.

Конфеты занимают первую строчку рейтинга по количеству предновогодних покупок в "Перекрестках" Ростова-на-Дону (14,4%), Уфы (14,3%), Самары (13,4%), Перми (12%), Казани (11,3%), Санкт-Петербурга (10,7%), Челябинска (10,3%) и Нижнего Новгорода (9,7%).

Также в топ-10 продуктов, которыми россияне сервируют стол, входят полутвердые и твердые сыры (6,6%), почти настолько же популярны цитрусовые фрукты и торты (5,6%).

В топ-10 продуктов для новогоднего стола не вошли икра, колбаса, свинина и экзотические фрукты. Примечательно, что экзотические фрукты к новогоднему столу чаще всего предпочитают приобретать в Екатеринбурге (5,9%) и Уфе (5,3%) — здесь они входят в ТОП-5 популярных предновогодних покупок.

А вот жители Самары, как и Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, совсем равнодушны к фруктовой экзотике.

* От всех продаж в супермаркетах торговой сети "Перекресток" в Самаре в период с 27.12.2015 по 03.01.2016

** На основе анализа данных о продажах в сети супермаркетов "Перекресток" в 10 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону)

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Пётр Фескин 15 декабря 2016 14:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 15:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 14:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 05:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Tanya Salon-Alean 24 мая 2015 11:52 Структуры, близкие Олегу Кутенкову, создают сеть рынков по продаже фермерской продукции

Желаем удачи Илоне! Главное не разговаривать матом по телефону как папа.

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