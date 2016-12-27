Осужденные за убийство боксера Еремеева обжалуют приговор

Приговор Самарского облсуда, вынесенный Александру Лукьянову, получившему 16 лет лишения свободы за убийство Андрея Еремеева, будет обжалован, сообщил адвокат Андрей Карномазов.
По мнению защитника, в этом деле был опробован новый способ манипулирования присяжными.
"Председательствующий судья, ознакомившись с результатами голосования, три дня гонял присяжных под разными предлогами в совещательную комнату, а на четвертый день вдруг половина присяжных не явилась в суд", — рассказал Карномазов.
По его словам, во время последующего рассмотрения дела уже с другой коллегией присяжных судья "засекретил" дело от защиты, не давая с ним знакомиться. Лишь когда новая коллегия присяжных наконец-то вынесла обвинительный вердикт и судья приговорил обвиняемых к длительным срокам заключения, защита смогла ознакомиться с делом. Оказалось, что предыдущая коллегия полностью оправдала Лукьянова, но оглашение вердикта было сорвано тем, что половина присяжных, дисциплинировано ходивших на процесс целый месяц, внезапно заболели или были вызваны на работу. А председательствующий судья, не выясняя реальных причин и не откладывая дело, немедленно распустил коллегию без выяснения мнения сторон.
"Очевидно, что имел место управляемый процесс со стороны как председательствующего судьи, так и со стороны аппарата Самарского областного суда", — резюмировал адвокат.
Также адвокат Виталий Хесин, защищавший интересы Юрия Сабаева, приговоренного к 14 годам лишения свободы, сообщил, что в связи с суровостью приговора он будет его обжаловать.
Напомним, тело 42-летнего самарского боксера Андрея Еремеева с огнестрельными ранениями было обнаружено примерно 26 января 2015 г. у дома на ул. Солнечной в Промышленном районе Самары.
Через несколько дней был задержан предполагаемый исполнитель убийства - 37-летний Михаил Полатбеков. В начале февраля 2015 г. правоохранители вышли на двух предполагаемых пособников киллера: 37-летнего Юрия Сабаева и 49-летнего Андрея Перегудова. Позже был найден третий подозреваемый в пособничестве в убийстве - 45-летний Андрей Лукьянов.
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Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев