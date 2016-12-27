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Андрей Степанов вошел в состав исполкома Федерации гандбола России

МОСКВА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор КСДЮСШОР "Олимп" Андрей Степанов вошел в обновленный состав исполнительного комитета Федерации гандбола России.

По ходу отчетно-выборной конференции ФГР, состоявшейся сегодня в Москве, прошли выборы президента федерации, генерального директора и четырнадцати членов исполкома. Два основных поста изменений не претерпели. На должность президента был единогласно переизбран Сергей Шишкарев. Генеральным директором ФГР утвержден олимпийский чемпион Сиднея Лев Воронин, который с прошлого лета носил приставку "и.о.". А вот состав исполкома обновился ровно наполовину.

Изменения, однако, не коснулись бессменного руководителя тольяттинской гандбольной школы, которая функционирует в УСК "Олимп" с декабря 1999 года, а с января 2010 года именуется комплексной, объединяя гандбол, плавание, прыжки в воду, спортивную и художественную гимнастику. Делегаты конференции вновь проголосовали за включение Андрея Степанова в состав исполкома, который переизбирается в него на четвертый срок. Уже на протяжении 12 лет он успешно трудится на этом поприще, являясь главой комиссии по развитию детско-юношеского гандбола в стране. Вероятнее всего, Андрей Витальевич продолжит возглавлять в руководящем органе федерации все тот же отдел, сообщает министерство спорта Самарской области.

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