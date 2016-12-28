Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самарском университете 27 декабря прошла презентация литературного альманаха "Самара издалека и вблизи".

Новое издание посвящено 100-летию со дня рождения Льва Финка.

Автором проекта стал главный раввин Самары и области Моше Эстрин.

В альманахе собраны произведения самых разных жанров — мемуары, эссе, стихи, пьесы и рассказы авторов как уже известных в самарских литературных кругах, так и дебютантов.

Объединяет же всех одно — Самара, город с которым была связана педагогическая и творческая деятельность Льва Финка — педагога, ученого, заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы, литературного и театрального критика, блестящего лектора.

На презентации альманаха — "редкой сегодня литературной формы", как сказал Моше Эстрин — вспоминали в основном о Финке, о его времени и его пространстве.

"Я все больше и больше понимаю, что жизней у Льва Адольфовича было две. Причем, это были две абсолютно разные жизни. Мы все застали вот эту вторую его жизнь, которая началась после того, как Финк "умер". Я это отчетливо понимаю, когда читаю журналы 30-х годов, где он публиковался как Лев Широков. В 1955 году он вернулся в этот город "оттуда", на самом же деле он заново родился в совершенно другую жизнь", — говорит один из авторов нового альманаха Михаил Перепелкин.

17 лет — с 1938 г. по 1955 г. — Финк провел в тюрьмах и лагерях. В 1938 г. в Самаре была арестована группа писателей: Виктор Багров, Влас Иванов-Паймен, Арсений Рутько, Иосиф Машбиц-Веров. В числе арестованных оказался и Финк.

"Время не делимо, это поток, череда событий, дел, испытаний. Время — это некая субстанция, и как писал Вознесенский "Ты, Время, не деньги, но тоже тебя не хватает.". Неслучайно у Льва Адольфовича и у Иосифа Машбиц-Верова было трепетное отношение ко времени — надо успеть, надо наверстать. Я помню, как Лев Адольфович размечал страницу А4 на 31 клетку и расписывал все свои траты времени, как бухгалтер. Это люди, у которых вырезали кусок активного возраста, когда можно было написать огромное количество книг, прочесть огромное количество лекций, но у них это время изъяли, их ограбили и им надо было наверстать", — вспоминает автор исторических очерков, вошедших в альманах, профессор Сергей Голубков.

Легендарный Борис Кожин также один из авторов нового издания. В альманахе опубликован его рассказа о Самаре, самарцах, о семье Гольцманов, но на презентации он, конечно же, вспоминал о Финке: "Финк, — это единица доброты, разлитая вокруг. Многие говорили: "Финк очень строг, это человек настроения…". Все это ерунда по сравнению с тем, сколько он сделал как добрая душа всем людям. Мне повезло, я был знаком с ним с юных лет, с пединститута, куда он пришел работать в 1956 году. Он вел у нас, у студентов литературный кружок. Тогда он еще не был профессором, автором трудов о Симонове, о Леонове…".

Жизнь Льва Финка была связана с этим пространством, с этим городом на берегу Волги. И альманах, в который вошли произведения в том числе о Самаре, посвящен Финку.

"Это наше приношение ему в честь юбилея", — сказала на презентации составитель, редактор и один из авторов книги Татьяна Журчева.

На страницах альманаха собраны авторы, чьи судьбы оказались связаны с нашим городом, хотя некоторые уже живут в других городах и странах. Но Самара в их сердце, она в их памяти.