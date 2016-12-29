Торги по разработке проекта капремонта площади Славы признаны несостоявшимися

Департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области отменил закупку по разработке проекта капремонта части площади Славы.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, торги были объявлены в конце ноября.

Речь шла о разработке проекта (стадия "рабочая документация") по капитальному ремонту части сооружения площади Славы, расположенной в Ленинском районе Самары в границах Волжского проспекта, ул. Маяковского, ул. Молодогвардейской.

Победитель торгов должен был разработать проект капремонта — восстановления эксплуатационной пригодности и приведения в работоспособное состояние инженерных сетей на склоне, обращенного к реке Волге, в границах от обреза горизонтальной части площади Славы, Волжского проспекта, территории Дома профсоюзов, территории гостиницы "Волга".

Начальная максимальная цена контракта составляла 3,5 млн рублей.

Однако на аукцион была подана всего одна заявка — от ООО "Волгатрансстрой-Проект".

В результате на основании предписания "Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области" от 20 декабря 2016 г. конкурс был признан несостоявшимся.