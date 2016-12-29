Торги по разработке проекта капремонта площади Славы признаны несостоявшимися

Департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области отменил закупку по разработке проекта капремонта части площади Славы.
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Напомним, торги были объявлены в конце ноября.
Речь шла о разработке проекта (стадия "рабочая документация") по капитальному ремонту части сооружения площади Славы, расположенной в Ленинском районе Самары в границах Волжского проспекта, ул. Маяковского, ул. Молодогвардейской.
Победитель торгов должен был разработать проект капремонта — восстановления эксплуатационной пригодности и приведения в работоспособное состояние инженерных сетей на склоне, обращенного к реке Волге, в границах от обреза горизонтальной части площади Славы, Волжского проспекта, территории Дома профсоюзов, территории гостиницы "Волга".
Начальная максимальная цена контракта составляла 3,5 млн рублей.
Однако на аукцион была подана всего одна заявка — от ООО "Волгатрансстрой-Проект".
В результате на основании предписания "Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области" от 20 декабря 2016 г. конкурс был признан несостоявшимся.
Последние комментарии
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.
Каких ещё переселенцев?